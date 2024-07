IBM® Spectrum Scale bietet pixitmedia eine breite Palette an Datensicherungs-, Datenverwaltungs- und Leistungsfunktionen auf Unternehmensniveau. „Da wir von Anfang an über viele dieser grundlegenden Funktionen verfügten, konnten wir uns darauf konzentrieren, bahnbrechende, branchenrelevante Innovationen für unsere Kunden zu entwickeln.“ Für pixitmedia bedeutet das, sich auf eine effizientere Gestaltung der medienspezifischen und kreativen Workflows ihrer Kunden zu konzentrieren. Barry fügt hinzu: „IBM® Spectrum Scale kümmert sich um das Fundament, sodass wir uns der Entwicklung neuer, branchenführender Technologien widmen können, die unseren Kunden einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen, wie unsere mandantenfähigen Lösungen, die die Anforderungen an die lokale Infrastruktur deutlich reduzieren und gleichzeitig Effizienz und Sicherheit für unsere Kunden bieten.“

Bei den Sicherheitsanforderungen, die mit dem Zugriff auf und der Speicherung von Daten über mehrere Speicherplattformen einhergehen, erfüllt pixitmedia mit dem Einsatz von containerbasierten Multi-Tenant-Architekturen die strengsten Sicherheits- und Prüfungsstandards. Mit pixstor® können Studios und Unternehmen sicher innerhalb ihrer eigenen Datenökosysteme arbeiten. Das bedeutet, dass Unternehmen die steigenden Kosten und Produktivitätseinbußen vermeiden können, die mit dem Betrieb separater, isolierter Infrastrukturen oder Sicherheitsprotokolle verbunden sind, und sich auf die Umsetzung kreativer Projekte konzentrieren können.

Barry Evans fasst zusammen: „Aus der Sicht unseres Kunden, der sich auf diese Veränderung einstellen musste, bestand die Herausforderung darin, einen schnellen Weg zu finden, um seinen kreativen Nutzern den Fernzugriff auf Daten zu ermöglichen. Diese Konfigurationen hätten Auswirkungen auf die Netzwerkbandbreite und schränken die Anzahl der Benutzer ein, die dieselben Daten speichern, teilen und gemeinsam bearbeiten können. Wir berücksichtigen nicht nur den Speicher, sondern nehmen eine ganzheitliche Sicht auf die gesamte Lieferkette und die Pipeline der bearbeiteten Inhalte in den Studios ein. Dabei konzentrieren sich unsere Kernlösungen ausschließlich auf die Bereitstellung von Leistung, Zusammenarbeit und nahtlosem Zugriff auf Daten – unabhängig davon, ob dies lokal, in der Cloud oder in einer hybriden Kombination aus beiden Modellen geschieht.“