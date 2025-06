Was ist Flash Speicher?

Flash-Speicher basieren auf einem Halbleiter, der aus Millionen winziger Floating-Gate-MOSFET-Transistoren besteht. Diese Transistoren sind in einem Gittermuster angeordnet, das Häuserblocks ähnelt, wobei jede Kreuzung einen speziellen Transistor enthält, der Informationen speichern kann.

Die grundlegende Speichereinheit im Flash-Speicher ist eine Flash-Speicherzelle. Jede Zelle enthält einen Floating-Gate-Transistor, der eine elektrische Ladung aufrechterhalten kann, auch wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.

Das Besondere an diesen Transistoren ist ihr einzigartiges Zwei-Gate-Design. Das Kontrolltor sitzt oben und steuert den Stromfluss, während das schwimmende Tor durch eine isolierende Oxidschicht isoliert bleibt. Wenn Daten in den Flash-Speicher geschrieben werden, wird eine Spannung an das SteuerGate angelegt, wodurch Elektronen gezwungen werden, in Tunneln durch die Isolierung zu zum Floating Gate zu wandern. Diese Elektronen auf dem Floating Gate verändern die elektrischen Eigenschaften des Transistors und stellen die Binärität 1 s und 0 s dar. Da das Floating Gate von einer Isolierung umgeben ist, bleiben diese Elektronen auf unbestimmte Zeit dort, sodass der Datenzugriff ohne konstanten Strombedarf aufrechterhalten werden kann.

Flash-Speicher lassen sich in Klassifizierungen mit niedriger, mittlerer und hoher Dichte einteilen, wobei Speicher mit höherer Dichte mehr Zellen auf demselben physischen Raum unterbringen. Dieser technologische Fortschritt hat die Entwicklung immer kompakterer Geräte mit beträchtlicher Speicherkapazität ermöglicht, von USB-Laufwerken über Smartphones bis hin zu Solid-State Drives, die Terabyte an Informationen speichern können.