Was sind KI-Workloads?

Aufgaben der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) unterstützen Menschen bei der Interaktion mit KI-Systemen durch dialogorientierte Prompts. Diese Typen von Workloads helfen KI-Modellen, natürliche Sprache zu verstehen und zu interpretieren und anschließend Antworten zu generieren, die auch für Menschen leicht verständlich sind. Zu den Aufgaben im Zusammenhang mit NLP gehören Stimmungsanalyse, Sprachübersetzung und Spracherkennung. NLP-Systeme müssen in der Lage sein, große Mengen an Text- und Audiodaten hinsichtlich Kontext, Grammatik und Semantik zu analysieren. Moderne CPUs (Zentrale Recheneinheiten) sind in der Lage, NLP-KI-Systeme auszuführen. Komplexere Sprachmodelle können jedoch Standardprozessoren überlasten und erfordern höhere Rechenressourcen.