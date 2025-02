Was ist Anwendungsmodernisierung?

Die Anwendungsmodernisierung ist der Prozess, bei dem bestehende Altanwendungen übernommen und ihre Plattforminfrastruktur, interne Architektur und/oder Funktionen modernisiert werden. Ein Großteil der heutigen Diskussionen über die Anwendungsmodernisierung konzentriert sich auf monolithische, lokale Anwendungen — in der Regel mithilfe von Wasserfall-Entwicklungsprozessen aktualisiert und gewartet — und darauf, wie diese Anwendungen in Cloud-Architekturen und Release-Muster integriert werden können, nämlich Microservices und DevOps.

Die Vorteile der Anwendungsmodernisierung lassen sich in der Regel so zusammenfassen, dass die Geschwindigkeit der Bereitstellung neuer Funktionen verbessert wird, dass die Funktionalität vorhandener Anwendungen über die API von anderen Diensten genutzt werden kann, und Anwendungen von On-Premise in die Cloud zum Zwecke der Anwendungsskalierung und Leistung sowie der langfristigen Rechenzentrums- und IT-Strategie umstrukturiert werden.

Die Herausforderungen bei der Anwendungsmodernisierung lassen sich in der Regel auf Kosten und Komplexität reduzieren. Eine Anwendung von On-Premises in die Cloud zu verlagern, ohne an den ROI zu denken, verschiebt die Anwendung lediglich, ohne einen Nutzen daraus zu ziehen. Umgekehrt können andere Anwendungen sinnvoll von einer Neuausrichtung oder einer Umstrukturierung der Architektur profitieren, sind aber so eng mit bestehenden Systemen und Infrastrukturen verbunden, dass die Komplexität der Modernisierung im Vergleich zum Nutzen überwiegen könnte.

Der Schlüssel zum Erfolg bei der Anwendungsmodernisierung liegt, wie bei den meisten Dingen, letztlich in der Strategie und der Auswahl von Projekten zur Anwendungsmodernisierung, bei denen die Nutzen von Cloud, Geschwindigkeit, Leistung, Skalierbarkeit, Entwicklung neuer Funktionen usw. der jeweiligen Anwendung einen klaren Weg für eine bessere Erfahrung und einen höheren ROI bieten.