Was ist Kubernetes?

Mit der zunehmenden Verbreitung von Containern kann ein Unternehmen heute über Hunderte oder Tausende von Containern verfügen. Dementsprechend werden Betriebsteams benötigt, um die Containerbereitstellung, Vernetzung, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit zu planen und zu automatisieren. Hier kommt die Container-Orchestrierung ins Spiel.

Kubernetes basiert auf Borg, der internen Container-Orchestrierungsplattform von Google, und wurde 2014 als Open-Source-Tool vorgestellt. Microsoft, Red Hat®, IBM und andere große Tech-Unternehmen schlossen sich als frühe Mitglieder der Kubernetes-Community an. Im Jahr 2015 spendete Google Kubernetes der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), dem quelloffenen, anbieterneutralen Zentrum für cloudnatives Computing.

Kubernetes wurde im März 2016 zum ersten gehosteten Projekt der CNCF. Seitdem hat sich Kubernetes zum weltweit am weitesten verbreiteten Container-Orchestrierungstool für die Ausführung von containerbasierten Workloads entwickelt. Einem CNCF-Bericht zufolge (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist Kubernetes das zweitgrößte Open-Source-Projekt der Welt (nach Linux) und das primäre Container-Orchestrierungstool für 71 % der Fortune-100-Unternehmen.

In 2018 war Kubernetes das erste graduierte Projekt der CNCF und wurde zu einem der am schnellsten wachsenden Open-Source-Projekte in der Geschichte. Während andere Optionen für die Container-Orchestrierung, vor allem Docker Swarm und Apache Mesos, schon früh eine gewisse Anziehungskraft entwickelten, wurde Kubernetes schnell die am weitesten verbreitete Lösung.

Seit Kubernetes 2016 in die CNCF aufgenommen wurde, ist die Zahl der Mitwirkenden auf 8.012 angewachsen, eine Steigerung um 996 % (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels haben die Mitwirkenden über 123.000 Commits zum Kubernetes-Repository auf GitHub hinzugefügt (Link liegt außerhalb von ibm.com).