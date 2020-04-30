Was ist Kubernetes Ingress?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre Anwendung außerhalb Ihres Kubernetes-Clusters verfügbar zu machen, und Sie sollten je nach Anwendungsfall die geeignete auswählen.

Die vier Hauptoptionen, die wir in diesem Beitrag vergleichen werden, sind: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer und Ingress. Jede bietet eine Möglichkeit, Dienste verfügbar zu machen, und ist in verschiedenen Situationen nützlich. Ein Dienst ist im Wesentlichen ein Frontend für Ihre Anwendung, das den Datenverkehr automatisch und gleichmäßig verteilt an verfügbare Pods umleitet. Mit Diensten kann eine auf einer Reihe von Pods ausgeführte Anwendung als Netzwerkdienst verfügbar gemacht werden. Pods sind unveränderlich. Das heißt, wenn sie ausgeschaltet werden, können sie nicht wiederbelebt werden. Der Cluster erstellt neue Pods im selben Knoten oder in einem neuen Knoten, sobald ein Pod ausfällt.

Ähnlich wie Pod und Bereitstellung sind Dienste Ressourcen in Kubernetes. Ein Dienst bietet einen einzigen Zugriffspunkt von außerhalb des Kubernetes-Clusters und ermöglicht Ihnen den dynamischen Zugriff auf eine Gruppe von Replika-Pods.

Für den internen Anwendungszugriff innerhalb eines Kubernetes-Clusters ist ClusterIP die bevorzugte Methode. Es ist eine Standardeinstellung in Kubernetes und verwendet eine interne IP-Adresse, um auf den Service zuzugreifen.

Um einen Service externen Netzwerkanfragen zugänglich zu machen, sind NodePort, LoadBalancer und Ingress mögliche Optionen. Wir werden uns zunächst Ingress ansehen und die Dienste später im Artikel vergleichen.