ExxonMobil wandte sich an den langjährigen Kooperationspartner IBM und beauftragte iX, das spezialisierte Designteam von IBM Services™, mit der Entwicklung seines Angebots. Um eine App zu entwickeln, die sich an den Bedürfnissen und dem Verhalten der Nutzer orientiert, begann iX damit, die Customer Experience an der Zapfsäule direkt zu verstehen. „Verbraucherforschung ist äußerst wichtig und genau das hat IBM getan“, sagt Miller. "Das Team ging zur Tankstelle, beobachtete die Menschen, stellte ihnen Fragen und unterhielt sich mit ihnen. Das klingt so einfach, ist aber entscheidend, wenn man etwas auf eine bestimmte Art und Weise entwickeln will.“

Die Kombination dieser Forschung mit den eigenen Geschäftszielen von ExxonMobil für die App lieferte erste Designparameter für die Prototyping- und Entwicklungsarbeit von iX. „Unsere Methodik ermöglicht es ExxonMobil, ähnlich wie ein Startup-Unternehmen bei der Entwicklung eines neuen Produkts zu arbeiten“, sagt Alon Kronenberg, IBM iX Chief Technology Officer und Industrial Leader. „Es handelt sich um einen agilen Entwicklungsansatz, der in zweiwöchigen Sprints durchgeführt wird. Das gibt uns die Möglichkeit, das Tempo anzupassen, wenn sich Projektprioritäten entwickeln und sich die geschäftlichen Gegebenheiten ändern.“

Um die für das Angebot von ExxonMobil erforderliche flexible und sichere Hosting-Plattform zu schaffen, organisierte iX die Migration von der privaten Hosting-Umgebung des Unternehmens zur skalierbaren IBM Cloud-Infrastruktur. In enger Zusammenarbeit mit IBM Managed Security Services koordiniert iX die Bereitstellung eines rigorosen, mehrschichtigen Schutzes für die Umgebung, einschließlich Überwachung und Bedrohungsabwehr, die sich mit den sich ändernden Risiken weiterentwickelt.

Die schnelle und einfache Skalierbarkeit der Cloud-Plattform ermöglicht es iX, die Sicherheitsfunktionen der Umgebung rasch anzupassen oder zu erweitern. „Da wir in der Lage sind, neue Teile der Infrastruktur in kürzester Zeit aufzusetzen, sind wir sehr flexibel und können bei Bedarf gezielte Sicherheitsmechanismen hinzufügen“, so Kronenberg.

Containerbasierte Cloud für optimale Skalierbarkeit

Während der Cloud-Migration hat IBM die Workloads von ExxonMobil auf eine Container-basierte Architektur umgestellt, die mit dem IBM Cloud Kubernetes Service verwaltet wird. Mit dem Kubernetes-Service kann das IBM-Team, das die ExxonMobil-Umgebung verwaltet und betreibt, nahezu in Echtzeit auf eine erhöhte Nachfrage reagieren und zusätzliche Container starten, um die Kapazität zu erweitern.

„Wenn das System feststellt, dass wir bestimmte Schwellenwerte in Bezug auf die Auslastung erreichen, schalten wir sofort weitere Container frei, um die Last zu verteilen“, sagt Kronenberg. „IBM Cloud Kubernetes Service ist ein entscheidender Faktor für die Skalierbarkeit unserer Lösung und bietet zudem eine hohe Ausfallsicherheit.

Der Lösungsansatz für das digitale Angebot von ExxonMobil umfasst auch IBM Db2® on Cloud-Software zur Bereitstellung von Datenbankkapazitäten, die bei Bedarf erweitert werden können, und IBM MobileFirst® Platform Foundation for iOS Middleware zur Ausführung und Verwaltung der App auf den Benutzergeräten.

Darüber hinaus enthält die Lösung die IBM Watson® Campaign Automation-Plattform, um ExxonMobil bei der Einführung und Verfolgung gezielter Marketingkampagnen auf der Grundlage von Kundenstandort, Präferenzen, Treuestufen und anderen wichtigen Datenpunkten zu unterstützen.