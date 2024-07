Kunden, die Managed Security Services in Anspruch nehmen, melden sich üblicherweise über ein sicheres Portal an, um Anfragen einzureichen. Der Anbieter für Cybersicherheit kann anschließend Richtlinien ändern, eine Triage von Sicherheitsereignissen vornehmen und einen Alarm bzw. sogar eine automatische Antwort auf einen Vorfall senden. Der Kunde kann auch das Dashboard seines MSSPs verwenden, um Berichte über den Status von Sicherheitseinheiten, die Anzahl an Sicherheitsvorfällen und Schwachstellen, SLA-Aktivitäten und mehr zu erstellen.