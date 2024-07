Machen Sie einen Rundgang durch das Cyber-Range-Erlebnis

Die IBM X-Force Cyber Range (früher bekannt als IBM Security Command Centers) lässt Unternehmen in reale Cyber-Simulationen eintauchen, die ihnen helfen, ihre Sicherheitslage und ihren Reifegrad für eine umfassende Reaktion des Unternehmens zu bewerten. Diese spielerischen Simulationen sprechen technische, Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten von Sicherheitsteams, Führungskräften und dem Vorstand an und helfen Unternehmen, Cyberrisiken zu verringern. In diesem kurzen Video sehen Sie es in Aktion.