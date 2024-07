Die Kosten einer Datenschutzverletzung haben ein Rekordhoch von 4,45 Millionen US-Dollar erreicht und Unternehmen müssen genau wissen, wo ihre Sicherheitslücken liegen.Ein Hacker braucht nur eine einzige Chance, um in Ihre Umgebung einzudringen. Überlisten können Sie solche Angreifer nur, indem Sie sich in sie hineindenken.

IBM X-Force Red setzt die Taktiken, Tools, Verfahren und Einstellungen der Angreifer ein, um solche Schwachstellen aufzudecken und Unternehmen bei ihrer Behebung zu unterstützen. Wir können Ihnen dabei helfen, Angreifern einen Schritt voraus zu bleiben und Ihre wertvollsten Daten zu schützen.

X-Force Red ist ein Team von über 200 Hackern in aller Welt, die IBM beauftragt, in die IT-Umgebungen von Unternehmen einzudringen und riskante Schwachstellen aufzudecken, die Angreifer zu ihrem Vorteil nutzen könnten. Die offensiven Sicherheitsservices des Teams, die Penetrationstests, Schwachstellenmanagement und Angreifersimulation umfassen, können dazu beitragen, Sicherheitslücken in Ihrem gesamten digitalen und physischen Ökosystem zu identifizieren, zu priorisieren und zu beheben.