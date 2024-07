Überblick Cyberangriffe sind heute weiter verbreitet, innovativer und schneller als je zuvor. Zur Bekämpfung dieser Angriffe benötigen Sie einen Kooperationspartner, der als Erweiterung Ihres Teams fungiert, um die Produktivität zu maximieren und gleichzeitig Ihre bestehenden Investitionen zu schützen. Wir können Ihrem Unternehmen mit einer globalen, anbieterunabhängigen Komplettlösung zur Verwaltung von Bedrohungen dabei helfen, Cyberrisiken zu reduzieren. Diese Lösung kann jeden Alert zu jeder Zeit auswerten und bietet Ihnen die Transparenz und Integration, die Sie zur Optimierung Ihres Sicherheitsprogramms benötigen.



Viele Unternehmen verfügen über zu wenige Ressourcen und zu viele verschiedene Tools, die große Informationsmengen bereitstellen. Dadurch ist es für ihre Teams unmöglich, Zeit für ihre wichtigste Arbeit aufzuwenden. Dies führt zu höheren Kosten, Ineffizienz, Ermüdung in Bezug auf Alerts und fehlender Sichtbarkeit von potenziellen Schwachstellen.



Die IBM Threat Detection and Response-Services (TDR), einschließlich der Managed Detection and Response-Services (MDR), helfen Ihrem Unternehmen, bestehende Investitionen zu schützen und sie mit KI zu verbessern, das Thema Sicherheit proaktiv anzugehen, um die Abwehrmaßnahmen zu stärken, die Sicherheitsabläufe kontinuierlich zu verbessern und die Hybrid Cloud zu schützen.

Vorteile Schnellere Unternehmenstransformation Alles in Ihrer Hybrid-Cloud-Umgebung erzeugt Daten, die oft über viele Quellen erfasst werden. Verwandeln Sie vorhandene Tools und Services in eine integrierte, rund um die Uhr verwaltete Lösung, unterstützt von unserer X-Force Protection Platform, die mithilfe von KI bis zu 85 % der Alerts verarbeitet.

Proaktive Sicherheit zur Risikoreduzierung Verhindern Sie Sicherheitslücken, bevor sie auftreten, informieren Sie sich darüber, wie effektiv Ihre Erkennungsmaßnahmen sind, erhalten Sie personalisierte Empfehlungen, wie Sie Ihre Sicherheitsstruktur verbessern können, und arbeiten Sie mit X-Force, unserem Eliteteam, das aus Hackern, Respondern und Forschern besteht, gemeinsam an der Stärkung Ihrer Schutzmechanismen. Kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen Nutzen Sie mehr Möglichkeiten, um einen umfassenden Einblick zu gewinnen und die Zusammenarbeit zu fördern. Damit stellen Sie sicher, dass Bedrohungen eingedämmt und beseitigt werden, sobald sie entdeckt werden – so werden Geschäftsrisiken minimiert und gleichzeitig Schäden und Serviceunterbrechungen reduziert.

IBM Threat Detection and Response Services im Überblick Weitere Informationen finden Sie in dieser Übersicht Unternehmen müssen sich vor der wachsenden Angriffsfläche schützen, indem sie von reaktiven, signaturbasierten Lösungen für das Bedrohungsmanagement auf einen proaktiven, erkenntnisbasierten Ansatz umsteigen, der ein hochqualifiziertes, engagiertes Sicherheitsteam einsetzt, das eine kontinuierliche Überwachung, Analyse und schnelle Reaktion auf raffinierte Angriffe bietet. Lösungsübersicht lesen

Mit IBM haben wir jetzt rund um die Uhr einen genauen Überblick über die Welt in Echtzeit. Robert Oh Executive Vice President of Corporate Digital and Chief Operating Officer Doosan Group

Kundenreferenzen Fertigung Neue Cyberbedrohungen erfordern neue Ansätze bei Doosan Digital Innovations (DDI) DDI stärkt seine Sicherheitsstruktur, um zukünftige Transformationen zu ermöglichen und eine proaktive, globale Strategie zu entwickeln, mit der Geschäftsunterbrechungen im Falle einer Cyberbedrohung minimiert werden können. Fertigung ANDRITZ und IBM bilden eine gemeinsame Offensive gegen Cyberangriffe X-Force Red Vulnerability Management Services scannt die Systeme von ANDRITZ und bewertet Sicherheitslücken. Bei jedem Scan wird ein Bericht erstellt, in dem die Sicherheitslücken anhand des Common Vulnerability Scoring Systems (CVSS) nach Schweregrad bewertet werden. Dies hilft ANDRITZ bei der Priorisierung der Reaktion auf Vorfälle.

Erkenntnisse Research Hub Die neuesten Forschungsergebnisse von X-Force an einem Ort, mit wöchentlich neuen Blogbeiträgen Das definitive Ransomware-Handbuch 2023 Entdecken Sie die neuesten Trends und Forschungsergebnisse zu Ransomware. Threat Intelligence Index 2023 Informieren Sie sich darüber, welche Strategien Angreifer anwenden und wie Sie Ihr Unternehmen proaktiv schützen können. Cloud Threat Landscape 2023 Entdecken Sie aktuelle Bedrohungsdaten und Trends im Bereich Cloud-Sicherheit.

Ressourcen Demo Demo von Threat Detection and Response Services Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Komponenten unserer TDR-Services-Lösung und überzeugen Sie sich selbst, wie Sie die Ermüdung in Bezug auf Alerts verringern, die SOC-Produktivität verbessern und die Entscheidungsfindung beschleunigen können, um Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein. Lösungsübersicht IBM X-Force im Überblick Erfahren Sie mehr über das Team aus weltweit renommierten Hackern, Forschern, Analytikern und Incident Respondern, die Ihrem Unternehmen als vertrauenswürdige Berater zur Seite stehen können. Blog Leidet Ihr Sicherheitsprogramm unter fragmentierter Erkennung und Reaktion (Piecemeal Detection and Response, PDR)? Erfahren Sie mehr darüber, was PDR ist, wie es entsteht und was Sie tun können, um dem entgegenzuwirken, damit Ihr Sicherheitsprogramm erfolgreich sein kann.