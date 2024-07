Senior Product Manager, Cybersecurity Services Diana Henderson Diana bestimmt, konzipiert und realisiert wirksame Lösungen für Kunden. Sie war im Produktmanagement in den Bereichen Hardware, Markteinführung, Linux, Hybrid Cloud und Versicherung wie auch in technischen Rollen in der Mikroprozessorentwicklung tätig. Diana machte an der Carnegie Mellon University ihren Abschluss als M.S. und B.S. in Elektro- und Computertechnik und ist Inhaberin von neun US-Patenten.

Product Manager, Cybersecurity Services Akram Zaky Akram ist ein erfahrener Produktmanager bei IBM® Consulting, Cybersecurity Services. Mit kundenorientierter Einstellung und Engagement für die Entwicklung innovativer Cybersicherheitslösungen geht er an die sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen heran. Auf eine sorgfältige Bewertung der Wettbewerber und strategische Erkenntnisse legt er dabei besonderen Wert. Er trug zur Erweiterung des Portfolios an Cloud-Sicherheitsservices bei und unterstützt die Kunden beständig auf ihrem sicheren Weg in die Cloud mit Plattformen wie AWS, Microsoft Azure und GCP.

Executive Consultant, Cybersecurity Services Greg Tkaczyk Mit über 20 Jahren Erfahrung im Consulting gehört Greg dem IBM Global Security Center of Competency an, das sich mit der Konzeption, Implementierung und Systemintegration von Technologien für Sicherheit und Mikrosegmentierung befasst. Er ist ein Qualified Security Assessor (QSA) von CISSP, CISA und Payment Card Industry, hat einen Master-Abschluss in Informationssicherheit und ist Erfinder in mehreren vom USPTO erteilten Patenten.