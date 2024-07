Leader, Center of Competency

Derek Gordon

Derek hat über 24 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationssicherheit, Consulting, Produktmanagement und führende professionelle Services. Er ist ergebnisorientiert und verfügt über fundierte Kenntnisse in Services für privilegierten Zugriff, Zugriffsmanagement, Identitätsmanagement und Access Governance. Als Center of Competency Leader für EMEA erbringt Derek beständig eine exzellente Leistung für Kunden und Partner.