Was ist Containerorchestrierung?

In kleiner Anzahl können Container problemlos manuell bereitgestellt und verwaltet werden. Allerdings sind containerisierte Anwendungen und die Notwendigkeit, sie in großem Umfang zu verwalten, in den meisten großen Unternehmen allgegenwärtig.

Beispielsweise ist eine kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) oder eine DevOps-Pipeline ohne Container-Orchestrierung, die operativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Ausführung von containerisierten Anwendungen und Services automatisiert, nicht möglich.

In einer IBM-Studie gaben 70 % der befragten Entwickler an, dass sie Container-Orchestrierungslösungen verwenden, und 70 % derjenigen, die eine Lösung verwenden, geben an, dass sie einen vollständig verwalteten (Cloud-verwalteten) Container-Orchestrierungsservice in ihrem Unternehmen einsetzen.