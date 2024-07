Rekursive Server – auch bekannt als rekursive Resolver oder DNS-Resolver – werden in der Regel von Internetdienstanbietern (Internet Service Providers, ISPs), großen Unternehmen oder anderen DNS-Service-Anbietern verwaltet. Sie handeln im Auftrag des Endnutzers, um den Domainnamen in eine IP-Adresse aufzulösen. Rekursive Resolver speichern die Antworten auf eine Anfrage für einen bestimmten Zeitraum (definiert durch den Time-to-Live- oder TTL-Wert) zwischen, um die Effizienz des Systems für zukünftige Abfragen an dieselbe Domain zu verbessern.

Wenn ein Benutzer eine Webadresse in einen Suchbrowser eingibt, stellt der Browser eine Verbindung zu einem rekursiven DNS-Server her, um die Anfrage aufzulösen. Wenn der rekursive Server die Antwort zwischengespeichert hat, kann er den Benutzer verbinden und die Anfrage abschließen. Andernfalls schickt der rekursive Resolver eine Reihe von Abfragen an autoritative DNS-Server, um die IP-Adresse zu finden und den Benutzer mit der gewünschten Website zu verbinden.