Was ist DNSSEC (DNS Security Extension)?

Einfach ausgedrückt: DNSSEC stellt sicher, dass Benutzer auf die tatsächliche Website weitergeleitet werden, nach der sie suchen, und nicht auf eine gefälschte Website. Die Suche bleibt zwar nicht geheim (TLS – oder Transport Layer Security – ist ein Sicherheitsprotokoll, das den Datenschutz im Internet gewährleisten soll), aber es verhindert, dass böswillige Akteure manipulierte DNS-Antworten in DNS-Anfragen einfügen.

DNSSEC (kurz für Domain Name System Security Extensions) wird verwendet, um das DNS-Protokoll zu erweitern und Schwachstellen im DNS zu beseitigen, die das System anfällig für verschiedene Cyberangriffe machen, wie z. B. DNS-Spoofing, DNS-Cache-Poisoning, Man-in-the-Middle-Angriffe und andere unbefugte Änderungen an DNS-Daten. Die Implementierung von DNSSEC trägt dazu bei, das DNS vor diesen potenziellen Risiken zu schützen und eine sicherere und zuverlässigere Infrastruktur für das Internet zu schaffen. Wenn ein DNS-Resolver Informationen abfragt, werden DNS-Lookup-Antworten durch die Überprüfung digitaler Signaturen validiert, wodurch die Authentizität und Integrität der empfangenen Daten bestätigt wird.

Da sich die Bedrohungen im Bereich der Cybersicherheit ständig weiterentwickeln, wird die Nachfrage nach robusten Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich DNSSEC, wahrscheinlich steigen. Organisationen wie die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) setzen sich aktiv für die weltweite Einführung von DNS ein, was die wachsende Bedeutung dieser Sicherheitsmaßnahme für das DNS widerspiegelt.