Was ist eine DNS-Zone?

Für das Verständnis von DNS-Zonen ist es wichtig, über Hintergrundwissen zum Domain-Name-System und seiner Funktionsweise zu verfügen.

Das DNS ist eine hierarchische, dezentralisierte Komponente des Internet-Standardprotokolls, die für die Umwandlung von für Menschen verständlichen Domainnamen in Internet Protocol Addresses (IP-Adressen) verantwortlich ist, mit denen sich Computer im Netzwerk gegenseitig identifizieren.1

Das DNS wird oft als „Telefonbuch für das Internet“ bezeichnet. Übertragen auf eine modernere Analogie funktioniert das DNS auf eine ähnliche Weise wie die Kontakte-App auf einem Smartphone: Es verknüpft Domainnamen mit IP-Adressen, wie Smartphones es mit Kontakten und Telefonnummern tun. Telefone speichern Kontaktnummern in durchsuchbaren Kontaktlisten und machen es überflüssig, dass sich Benutzer einzelne Telefonnummern merken müssen. Vergleichbar damit ermöglicht das DNS den Nutzern, Websites über Domainnamen anstelle von komplexen IP-Adressen aufzurufen.

Wenn ein Benutzer einen Domainnamen in einen Browser eingibt, beginnt die Abfrage (oft als DNS-Anfrage oder DNS-Lookup bezeichnet). Ein rekursiver Resolver – der Vermittler zwischen dem Client-Gerät und autoritativen Servern – fragt dann eine Reihe von Servern ab, um die Informationen zu finden, die er benötigt, um den Benutzer mit der gewünschten Website zu verbinden. Jeder dieser Server ist für ein Segment des Domain-Namespace verantwortlich.

Der Abfrageprozess beginnt mit dem Root-Nameserver. Root-Nameserver stehen an der Spitze der DNS-Hierarchie und sind für die Verwaltung der Root-Zone verantwortlich. Diese Server beantworten Anfragen zu Datensätzen, die in der Root-Zone gespeichert sind, und leiten Anfragen an den entsprechenden Top-Level-Domain (TLD)-Nameserver weiter.

TLD-Nameserver leiten Abfragen an die autoritativen Nameserver für die spezifischen Domains innerhalb ihrer TLD weiter. Der TLD-Nameserver für „.com“ leitet also Domains weiter, die auf „.com“ enden, der TLD-Nameserver für „.gov“ leitet Domains weiter, die auf „.gov“ enden, und so weiter.

Der Domain Name Server (manchmal auch als Second-Level Domain Name Server oder Domain Name Server der zweiten Ebene bezeichnet) enthält die Zonendatei mit der IP-Adresse für den vollständigen Domainnamen, beispielsweise „ibm.com“. Diese Zonendatei kann auch Informationen für eine Subdomain (wie blog.ibm.com/de-de) enthalten oder diese Informationen können in eine eigene Zone aufgeteilt werden.

Jeder dieser Server speichert DNS-Einträge mit Informationen über die Domain, die der rekursive Resolver benötigt, um seine Abfrage fortzusetzen und schließlich aufzulösen.