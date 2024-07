Was sind DNS-Datensätze? 

Diese Funktion – die Übersetzung von menschenlesbaren Domainnamen in maschinenlesbare IP-Adressen – ist der Grund dafür, dass DNS oft als „das Telefonbuch des Internets“ bezeichnet wird. DNS-Datensätze sind ein wichtiger Bestandteil, der diesen Prozess für Internetnutzer schnell und sicher macht.



DNS-Datensätze existieren als textbasierte Dateien, die als „Zonendateien“ bezeichnet werden und in DNS-Syntax geschrieben sind. Sie dienen als Datensatz und Befehlssatz für die Bearbeitung von DNS-Anfragen. Wenn ein Benutzer einen Domainnamen oder eine URL sucht oder eine Aktion im Zusammenhang mit einem Domainnamen in einem Webbrowser durchführt, ist dies der Beginn einer DNS-Abfrage. Eine Reihe von DNS-Servern kommuniziert dann miteinander, um diese Anfrage aufzulösen. DNS-Server verlassen sich auf DNS-Datensätze, um diesen Benutzer mit der entsprechenden IP-Adresse zu verbinden und alle anderen Probleme zu lösen. DNS-Datensätze werden auf autoritativen DNS-Servern gespeichert, die auch als autoritative Nameserver bezeichnet werden. Sie enthalten Informationen darüber, wie oft ein Server den DNS-Eintrag aktualisiert, bekannt als Time-to-Live (TTL).

Zu den häufig verwendeten DNS-Datensätzen gehören: A- und AAAA-Datensätze, CNAME-, DNAME- und ALIAS-Datensätze, CAA-Datensätze, CERT-Datensätze, MX-Datensätze, SOA-Datensätze, NS-Datensätze, PTR-Datensätze, SPF-Datensätze, SRV-Datensätze und TXT-Datensätze. Jeder dieser Datensätze hat eine einzigartige Funktion und das Verständnis jedes einzelnen ist ein wichtiger Bestandteil eines funktionierenden DNS-Systems.