Was ist ein DNS-Server?

Wenn ein rekursiver DNS-Server keine Daten im Cache hat, sendet er eine DNS-Abfrage an den DNS-Root-Nameserver. Der Root-Nameserver nimmt die Abfrage entgegen und leitet sie an einen Top-Level-Domain-Nameserver (TLD-Nameserver) weiter. An welchen TLD-Server die Abfrage weitergeleitet wird, hängt von der jeweiligen Website-Endung ab, zum Beispiel .com, .de, .org oder .net. Es gibt 13 Haupt-DNS-Root-Server, die von der gemeinnützigen Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) betrieben werden.