Was ist primäres DNS?

Administratoren verlassen sich auf sekundäre DNS-Server, um den primären Server zu unterstützen und die Ausfallsicherheit des Systems zu maximieren.

Da sekundäre Server über vollständige Kopien aller Einträge auf dem autoritativen Nameserver verfügen, können sie für den primären Server einspringen, wenn dieser ausfällt oder anderweitig nicht verfügbar ist. Müsste der Systemadministrator jedoch Kopien manuell erstellen und verwalten, würde dies zu einer Verzögerung zwischen primären und sekundären Servern führen. Stattdessen automatisieren der primäre und der sekundäre DNS den Kopiervorgang.

Wenn ein Administrator eine Änderung am Primärserver vornimmt, ändert sich die in den SOA-Einträgen enthaltene Domain-Seriennummer in die nächste Nummer in der Reihenfolge (wenn die Seriennummer beispielsweise SOA 1 war, ändert sie sich in SOA 2).

In einer herkömmlichen DNS-Konfiguration meldet sich der sekundäre Nameserver in bestimmten Abständen beim primären Server an, um die aktuelle SOA-Seriennummer zu erhalten. Wenn der Primärserver eine Änderung meldet, stellt der Sekundärserver eine AXFR- oder IXFR-Anfrage, um das Kopieren einzuleiten. Anschließend sendet der primäre Server die Aktualisierungen zusammen mit der aktualisierten SOA-Seriennummer an den sekundären Server zurück.

Diese DNS-Konfiguration zwingt sekundäre Server dazu, XFR-Pull-Anfragen zu initiieren, um zu erfahren, dass der primäre Server geändert wurde, was einen zusätzlichen Schritt darstellt, der das DNS verlangsamt.

Modernere Konfigurationen verwenden jedoch das 'NOTIFY'-Protokoll, mit dem der primäre Nameserver eine UDP-Nachricht (User Datagram Protocol) an den Backup-Server senden kann, sobald ein Administrator eine Änderung vornimmt. Die sekundären Server überprüfen dann die SOA-Seriennummer, um die Änderung zu bestätigen und die Pull-Anforderung für Aktualisierungen zu initiieren.

Mit diesem Ansatz für primäres und sekundäres DNS können Systemadministratoren die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit des Systems maximieren. Außerdem hält es die Server synchron und sorgt dafür, dass die Benutzer auf jedem Server die aktuellsten Informationen abrufen können.