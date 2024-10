Was ist „Time to Live“ (TTL)?

TTL wird verwendet, um Richtlinien zum automatischen Löschen abgelaufener Datenbankeinträge festzulegen. Wie in anderen Anwendungsfällen definiert die TTL die Zeitspanne, die Daten in einer Datenbank verbleiben dürfen. In diesem Fall ist TTL in Sekunden definiert.



Wenn ein Timeout-Wert für Datensätze erreicht wird, können diese Daten nicht mehr abgerufen werden und erscheinen nicht in der Datenbankstatistik. Dieses Verfallsdatum und die automatische Löschung tragen dazu bei, die Speicherkosten zu senken, die Tabellengröße zu reduzieren – und damit die Abfrageleistung zu verbessern – und ermöglichen es Unternehmen, alle Vorschriften zur Datenaufbewahrung besser einzuhalten.