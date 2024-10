Was ist DNS-Verbreitung?

DNS-Änderungen können aus einer Vielzahl von Gründen auftreten, z. B. wenn eine neue IP-Adresse mit einem Domainnamen verbunden wird oder wenn ein Unternehmen einen neuen DNS-Anbieter auswählt. Durch die Aktualisierung von A-Einträgen, die eine direkte Verbindung zwischen einer IPv4-Adresse und einem Domänennamen herstellen, wird eine Verbindung zwischen Domainnamen und einem neuen Namensserver hergestellt. Die Aktualisierung von Mail-Exchange- oder MX-Einträgen, die E-Mails an Ihren Domain-Mailserver leiten, hat Auswirkungen darauf, wie E-Mails an einen Domain-Mailserver weitergeleitet werden. Wenn eine dieser Änderungen vorgenommen wird, muss sie in allen DNS-Systemen verbreitet werden. Wie lange es dauert, bis die Änderungen übertragen werden, hängt von einigen Faktoren ab, und der Prozess ist für einzelne Benutzer und Unternehmen unterschiedlich.