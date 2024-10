Ein Netzwerk besteht aus Knoten – den Verbindungspunkten in einem Netzwerk – und den Links, die sie verbinden. In einem lokalen Netzwerk (LAN) ist beispielsweise jeder Computer ein Knoten. Ein Router ist ein Gerät, das als Knoten fungiert, wenn es Ihren Computer mit dem Internet verbindet. Eine Netzwerkbrücke ist ein Knotentyp, der zwei Netzwerksegmente miteinander verbindet und den Datenfluss zwischen ihnen ermöglicht. Ein Repeater nimmt Informationen auf, bereinigt sie von Rauschen und überträgt das Signal dann an den nächsten Knoten im Netzwerk.

Links sind die Übertragungsmedien, die zum Senden von Informationen zwischen den Knoten in Ihrem Netzwerk verwendet werden. Der gebräuchlichste Verbindungstyp ist ein Kabel, obwohl die Art des verwendeten Kabels vom Netzwerk abhängt, das erstellt wird. So werden z.B. Koaxialkabel häufig für LAN-Netzwerke verwendet; Twisted-Pair-Kabel sind für Telefonleitungen und in Telekommunikationsnetzwerken weit verbreitet; Glasfaserkabel übertragen Lichtimpulse, die Daten übertragen, und werden häufig für Hochgeschwindigkeits-Internet und Unterwasser-Kommunikationskabel verwendet.