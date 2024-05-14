Das Hauptziel von Global Server Load Balancing besteht darin, die Leistung, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Anwendungen zu verbessern. GSLB stellt sicher, dass Benutzeranfragen an das bestmögliche Rechenzentrum weitergeleitet werden, basierend auf Faktoren wie Serverauslastung, Nähe zum Benutzer und Netzwerkbedingungen.

Im Gegensatz zum standardmäßigen Lastenausgleich, bei dem der lokale Datenverkehr ausgeglichen wird und der eine Standardanforderung für alle Unternehmen ist, wird beim Global Server Load Balancing der globale Datenverkehr ausgeglichen. Der Standard-Lastausgleich verhindert, dass bestimmte Ressourcen überlastet werden, und optimiert die Leistung über lokale Server und Dienste innerhalb einer einzigen Cloud oder eines lokalen Rechenzentrums.

GSLB bietet einen Lastausgleich für Load Balancer, in der Regel solche, die in großen, verteilten Unternehmen mit enormem Speicherbedarf tätig sind und einen hohen Datendurchsatz verwalten. Sie verhindert, dass lokale und regionale Load Balancer in Multicloud-Umgebungen überlastet werden und optimiert die Leistung über globale Server und Services hinweg. Zudem orchestriert und optimiert sie Workloads zwischen Clouds und On-Premises-Infrastrukturen.