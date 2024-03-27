Was sind RUM-Daten? Im Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht denken, sind RUM-Daten kein Leistungsindikator für Captain Morgan, den kubanischen Tourismus oder ein Disney-Film-Franchise.
Real User Monitoring (RUM)-Daten sind Informationen darüber, wie Menschen mit Online-Anwendungen und -Diensten interagieren. Stellen Sie sich das wie eine ständige Echtzeit-Umfrage zu den Online-Erfahrungen Ihrer Nutzer vor. RUM-Daten sind eine kritische Komponente bei der Optimierung der Leistung von Online-Anwendungen und -diensten.
Durch die Analyse von Informationen darüber, wohin Benutzer gehen und welche Erfahrung sie haben, können Unternehmen proaktiv gegen Fehlkonfigurationen, langsame Verbindungen und andere Indikatoren für die Servicequalität vorgehen.
Warum „echt“? Bedeutet das, dass es auch „gefälschte“ Nutzermetriken gibt?
Genau genommen, ja! Synthetische Daten sind Algorithmen und Simulationen, die versuchen, die Erfahrung eines „durchschnittlichen“ Benutzers auf der Grundlage von repräsentativen Datenproben zu erzeugen. Viele Analyseunternehmen verwenden synthetische Daten, um die Leistung von Anwendungen und Diensten zu analysieren. Der Hauptgrund sind die Kosten: Es sind eine ganze Menge Ressourcen in Form von Rechenleistung und Konfigurationen erforderlich, um RUM-Daten in Echtzeit zu erfassen.
Synthetische Daten sind eine statistische Darstellung der Realität. Das mag für das Training von KI gut funktionieren, ist aber weit weniger zuverlässig bei der Erkennung von Leistungsanomalien in Netzwerken und Anwendungen. Per Definition ist eine anomale Netzwerkleistung nicht vorhersehbar. Es gibt wirklich keinen Ersatz für echte Benutzererfahrungen, wenn es um die Optimierung echter Anwendungen und Dienste geht.
NS1 Connect nutzt RUM-Daten, um DNS-Routing-Entscheidungen durch seine Funktionen zur Steuerung des DNS-Verkehrs zu treffen. Die RUM-Daten dienen als Monitor und erfassen Informationen von Online-Anwendungen und -Diensten. Durch den Vergleich von RUM-Daten aus mehreren Quellen kann Pulsar die beste Option zur Auflösung einer DNS-Anfrage berechnen.
Einige Netzwerkdienstanbieter verwenden RUM-Daten, um individuelle Entscheidungen zur Steuerung des Datenverkehrs zu treffen. NS1 fügt eine einzigartige Funktionsebene hinzu, indem es diese Entscheidungen stapelt und eine anpassbare Kette bildet. Mit IBM NS1 Connect Traffic Steering müssen Sie nicht zwischen der Optimierung auf Dinge wie den Internetdienstanbieter des Benutzers und seinem geografischen Standort wählen. Sie können RUM-Daten verwenden, um den Status beider Faktoren zu berücksichtigen und sie auf der Grundlage einer von Ihnen erstellten Logik zu priorisieren.
Dies steigert den geschäftlichen Nutzen in mehrfacher Hinsicht:
RUM-Daten liefern die Echtzeitinformationen, die erforderlich sind, um diese Entscheidungen mit Netzwerkgeschwindigkeit zu treffen und Anwendungen und Dienste auf eine hochgradig granulare, anpassbare Weise zu optimieren.
Für diejenigen, die sich gerne mit den Details beschäftigen, gibt es hier einen technischen Überblick darüber, wie IBM NS1 Connect RUM-Daten erfasst und analysiert, um Entscheidungen zur Traffic-Steuerung zu treffen.
Alles beginnt mit der Konfiguration einer Web-Property – sei es eine Anwendung, ein Dienst oder ein anderer Mechanismus zur Inhaltsbereitstellung. NS1 CONNECT fügt der Web-Property JavaScript-Tags hinzu, die Informationen über den eingehenden Benutzerverkehr sammeln. Wenn ein Endbenutzer die Web-Property besucht, führt dieses JavaScript-Tag eine Reihe von Tests durch, bei denen Daten zur Leistung und Verfügbarkeit erfasst werden.
Diese Testergebnisse werden dann zur Analyse an NS1 Connect gesendet. Mithilfe einer ausgefeilten Hierarchie von Gleichungen und Verarbeitungstechniken konzentriert sich NS1 Connect auf relevante Datenelemente, um Rückschlüsse auf Leistung und Verfügbarkeit zu ziehen. Diese Ergebnisse werden dann zurück an NS1 Connect übertragen und für Entscheidungen zur Verkehrssteuerung verwendet. Etwa alle fünf Minuten gehen neue Anweisungen zur Steuerung des Datenverkehrs ein, um aktuelle Ergebnisse zu erhalten, die die sich ständig ändernden Internetbedingungen widerspiegeln (manchmal auch als „Internetwetter“ bezeichnet).
Entdecken Sie, was Sie noch heute mit RUM-Daten machen können.
