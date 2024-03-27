Was sind RUM-Daten? Im Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht denken, sind RUM-Daten kein Leistungsindikator für Captain Morgan, den kubanischen Tourismus oder ein Disney-Film-Franchise.

Real User Monitoring (RUM)-Daten sind Informationen darüber, wie Menschen mit Online-Anwendungen und -Diensten interagieren. Stellen Sie sich das wie eine ständige Echtzeit-Umfrage zu den Online-Erfahrungen Ihrer Nutzer vor. RUM-Daten sind eine kritische Komponente bei der Optimierung der Leistung von Online-Anwendungen und -diensten.

Durch die Analyse von Informationen darüber, wohin Benutzer gehen und welche Erfahrung sie haben, können Unternehmen proaktiv gegen Fehlkonfigurationen, langsame Verbindungen und andere Indikatoren für die Servicequalität vorgehen.