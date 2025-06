Was ist Datenbeobachtbarkeit?

Bewusstsein ist eine auf Sichtbarkeit ausgerichtete Stufe der DataOps-Phase. An dieser Stelle kommt das Gespräch über Data Governance ins Spiel und ein Ansatz, bei dem Metadaten an erster Stelle stehen, wird eingeführt. Durch die Zentralisierung und Standardisierung von Pipeline- und Datensatzmetadaten in Ihrem Datenökosystem erhalten Teams Einblick in Probleme innerhalb des gesamten Unternehmens.



Die Zentralisierung von Metadaten ist von entscheidender Bedeutung, um dem Unternehmen einen Überblick über den gesamten Zustand seiner Daten zu verschaffen. Auf diese Weise können Sie einen proaktiveren Ansatz zur Lösung von Datenproblemen verfolgen. Wenn fehlerhafte Daten in Ihre „Domäne“ gelangen, können Sie den Fehler bis zu einem bestimmten Punkt in Ihrem Datensystem zurückverfolgen. So kann sich beispielsweise das Data-Engineering-Team A die Pipelines von Data-Engineering-Team B ansehen und verstehen, was los ist, und mit ihnen zusammenarbeiten, um das Problem zu beheben.



Das funktioniert auch umgekehrt. Das Data-Engineering-Team B kann ein Problem erkennen und nachvollziehen, welche Auswirkungen es auf nachgelagerte Abhängigkeiten hat. Das bedeutet, dass das Data-Engineering-Team A weiß, dass ein Problem auftreten wird, und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen kann, um es einzudämmen.