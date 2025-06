Was ist ein Workload?

Batch-Workloads sind nicht interaktive Aufträge, die in großen Mengen, oft sequentiell, verarbeitet werden. Da sie eine erhebliche Verarbeitungsleistung erfordern, sind Workloads in Umgebungen üblich, in denen große Datenmengen verarbeitet werden, z. B. bei der Gehaltsabrechnung, Rechnungsstellung und Wettermodellierung. Diese Aufträge werden oft außerhalb der Spitzenzeiten ausgeführt, um Störungen bei interaktiven oder transaktionalen Workloads zu vermeiden. Diese Workload erfordern in der Regel auch eine parallele Verarbeitung, bei der Aufgaben in kleinere Teilaufgaben aufgeteilt und gleichzeitig auf mehreren Servern und Prozessoren ausgeführt werden.