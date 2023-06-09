Was versteht man unter Latenz?

Eine geringe Latenz im Netzwerk beizubehalten, ist wichtig, da sie sich direkt auf Produktivität, Zusammenarbeit, Anwendungsleistung und Benutzererfahrung auswirkt. Je höher die Latenz (und desto langsamer demzufolge die Antwortzeiten), desto mehr leiden diese Bereiche. Eine geringe Latenz ist besonders bei der digitalen Transformation wichtig, wenn Unternehmen zunehmend auf cloudbasierte Anwendungen und Services im Internet der Dinge angewiesen sind.

Beginnen wir mit einem offensichtlichen Beispiel: Wenn eine hohe Latenz im Netzwerk zu einer unzureichenden Anwendungsleistung oder zu langsamen Ladezeiten für die Kunden eines Unternehmens führt, werden sich diese wahrscheinlich nach alternativen Lösungen umsehen. Private und geschäftliche Benutzer erwarten heutzutage mehr denn je besonders schnelle Leistung. Rufen Unternehmensanwendungen Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen ab, um Empfehlungen zur Ressourcenbeschaffung zu geben, kann eine hohe Latenz zu Effizienzverlusten führen und so Leistung und Mehrwert einer Anwendung beeinträchtigen.

Jedes Unternehmen wünscht sich geringe Latenz. In Branchen und bei Anwendungsfällen mit Sensordaten oder High-Performance-Computing, wie z. B. in der automatisierten Fertigung, bei videogestützten Operationen per Fernzugriff (beispielsweise an Kameras bei chirurgischen Eingriffen), beim Live-Streaming oder Hochfrequenzhandel, ist geringe Latenz jedoch für den Erfolg unerlässlich.

Hohe Latenz kann auch zu unnötigen Ausgaben führen. Nehmen wir an, ein Unternehmen möchte die Anwendungs- und Netzwerkleistung verbessern, indem es sein Budget für Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen erhöht oder umverteilt. Wenn bestehende Latenzprobleme nicht behoben werden, kann es passieren, dass die Rechnung am Ende höher ausfällt, obwohl das Unternehmen keine Verbesserung der Leistung, Produktivität oder Kundenzufriedenheit feststellen kann.