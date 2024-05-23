IoT-Lösungen

Das Internet der Dinge (IoT) bezeichnet die Milliarden physischer Geräte auf der ganzen Welt, die jetzt mit dem Internet verbunden sind und alle Daten sammeln und teilen.
Durch die Kombination von IoT-Daten mit IBM Cloud-Technologien können Unternehmen wertvolle Erkenntnisse gewinnen, um praktisch jeden Aspekt ihrer Betriebsabläufe zu verbessern und innovative, neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen.
Beginnen Sie mit Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit einer IBM Cloud-Lösung.
Stellen Sie über offenes, einfaches MQTT oder HTTP eine Verbindung zur IBM Cloud her.
Verwalten Sie verbundene Geräte, damit Ihre Apps auf Live- und Langzeitdaten zugreifen können.
Verwenden Sie hochsichere APIs, um Ihre Apps mit Daten von Ihren Geräten zu verbinden.
Erstellen Sie Analyseanwendungen in der IBM Cloud, einer anderen Cloud oder Ihren eigenen Servern.
Verbinden, erfassen und verarbeiten Sie IoT-Daten schnell und einfach mit der IBM Watson IoT®-Plattform.
Nutzen Sie den Analyseservice für Visualisierung und KI-gesteuerte Analysen in der Cloud.
Die IBM Blockchain trägt dazu bei, das Vertrauen in die Lebensmittelversorgungskette aufrechtzuerhalten.
Erhalten Sie Transparenz und Kontrolle für die intelligenten Assets in Ihren Geschäftsabläufen mit IoT und KI.
Überdenken Sie den verfügbaren Raum, um den sich ständig ändernden Bedürfnissen in Ihren Immobilien und Einrichtungen gerecht zu werden.
Skalieren Sie Ihre Engineering-Prozesse im gesamten Produktlebenszyklus mit KI-gestützten Erkenntnissen.
Beginnen Sie noch heute. Machen Sie die ersten Schritte, um Ihre Assets, Prozesse und Daten besser zu verstehen.