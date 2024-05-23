IoT-Lösungen

Das Internet der Dinge (IoT) bezeichnet die Milliarden physischer Geräte auf der ganzen Welt, die jetzt mit dem Internet verbunden sind und alle Daten sammeln und teilen.

Durch die Kombination von IoT-Daten mit IBM Cloud-Technologien können Unternehmen wertvolle Erkenntnisse gewinnen, um praktisch jeden Aspekt ihrer Betriebsabläufe zu verbessern und innovative, neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen.