IoT-Lösungen

Erstellen und erweitern Sie Apps, die Daten und Analysen von Ihren verbundenen Geräten und Sensoren nutzen
Frau am Schreibtisch, die auf Datenspeicher in einem gesicherten Cloud-Netzwerk für Backup und Recovery zugreift
IoT und IBM® Cloud schaffen Wachstumschancen

Das Internet der Dinge  (IoT) bezeichnet  die Milliarden physischer Geräte auf der ganzen Welt, die jetzt mit dem Internet verbunden sind und alle Daten sammeln und teilen.

Durch die Kombination von IoT-Daten mit  IBM Cloud-Technologien können Unternehmen wertvolle Erkenntnisse gewinnen, um praktisch jeden Aspekt ihrer Betriebsabläufe zu verbessern und innovative, neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen.
Ihr Gerät oder Gateway

Beginnen Sie mit Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit einer IBM Cloud-Lösung.
MQTT und HTTP

Stellen Sie über offenes, einfaches MQTT oder HTTP eine Verbindung zur IBM Cloud her.
IBM® Watson IoT-Plattform

Verwalten Sie verbundene Geräte, damit Ihre Apps auf Live- und Langzeitdaten zugreifen können.
REST- und Echtzeit-APIs

Verwenden Sie hochsichere APIs, um Ihre Apps mit Daten von Ihren Geräten zu verbinden.
Ihre Anwendung und Analyse

Erstellen Sie Analyseanwendungen in der IBM Cloud, einer anderen Cloud oder Ihren eigenen Servern.
Klein anfangen, schnell skalieren

Verbinden, erfassen und verarbeiten Sie IoT-Daten schnell und einfach mit der IBM Watson IoT®-Plattform.

Visualisieren, analysieren und handeln

Nutzen Sie den Analyseservice für Visualisierung und KI-gesteuerte Analysen in der Cloud.

Digitale Rückverfolgbarkeit

Die IBM Blockchain trägt dazu bei, das Vertrauen in die Lebensmittelversorgungskette aufrechtzuerhalten.

Enterprise-Asset-Management

Erhalten Sie Transparenz und Kontrolle für die intelligenten Assets in Ihren Geschäftsabläufen mit IoT und KI.

Facilities Management

Überdenken Sie den verfügbaren Raum, um den sich ständig ändernden Bedürfnissen in Ihren Immobilien und Einrichtungen gerecht zu werden.

Systems Engineering

Skalieren Sie Ihre Engineering-Prozesse im gesamten Produktlebenszyklus mit KI-gestützten Erkenntnissen.

