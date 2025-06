Lieferkettenintegration Ein iPaaS optimiert die Kommunikation in der gesamten Lieferkette und integriert Lieferanten, Hersteller und Händler. Der Datenaustausch in Echtzeit ermöglicht ein effizientes Bestandsmanagement sowie eine effiziente Produktionsplanung und Auftragsabwicklung, was zu kürzeren Vorlaufzeiten und verbesserter Kundenzufriedenheit führt.

IoT-Integrationen Ein iPaaS kann IoT-Geräte in Geschäftsanwendungen integrieren und so Maschinendaten in Echtzeit erfassen. Diese Daten können bei Equipmentproblemen Warnmeldungen auslösen, in Systeme zur vorausschauenden Wartung einfließen und zur Verbesserung der Produktionseffizienz beitragen.