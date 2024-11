Bonfiglioli war vor kurzem zu einem Milliarden-Dollar-Unternehmen herangewachsen und baute seinen Ruf als führender Anbieter innovativer, zuverlässiger Produkte für den Einsatz in einer Vielzahl von Industriesektoren aus. Wie viele andere Hersteller wollte das Unternehmen sein Geschäftsmodell umstellen und umsatzsteigernde Dienstleistungen wie langfristige Garantien, Reparaturen, Lagerung und IoT-Dienste anbieten. Die IT-Architektur des Unternehmens war jedoch nicht in der Lage, eine solche Umstellung zu bewältigen.

„Wir hatten altmodische Integrations-Layer“, sagt Fabio Zoboli, Integration Architect bei Bonfiglioli. „Es funktionierte, aber es war langsam und es gab jedes Mal Kompatibilitätsprobleme, die behoben werden mussten, wenn wir etwas Neues hinzufügten. Die Lösung war einfach nicht bereit für cloudnative Bereitstellungen, die Erstellung von APIs oder den Echtzeit-Datenaustausch mit Dritten - ganz zu schweigen von all den anderen Funktionen, die wir benötigen, um unsere digitale Transformation in einer Multi-Cloud- und Multiuser-Umgebung erfolgreich zu gestalten.“

Bonfiglioli hatte bereits in Cloud-Lösungen investiert, und seine Assets wurden in einer Mischung aus On-Prem-, Private-Cloud- und Public-Cloud-Services gespeichert. Das Unternehmen benötigte eine Integrationsplattform, die Tausende von Endpunkten in On-Prem- und Multicloud-Umgebungen verwalten, ein API-gesteuertes Ökosystem schaffen und eine zentralisierte Governance ermöglichen konnte, um Schatten-IT-Integrationen ein Ende zu setzen. Zoboli fand die Lösung in der IBM® WebMethods Integration Platform as a Service (iPaaS),eine Unternehmensplattform, die alles vereint - zentralisiert/dezentralisiert, mit geringem Codeaufwand, wenn nötig, aber mit hohem Nutzen für die IT.