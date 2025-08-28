28. August 2025
IBM wurde als Leader in der Forrester Wave für Integration Platform as a Service (iPaaS) im dritten Quartal 2025 bezeichnet und belegt in der Kategorie Aktuelles Angebot den ersten Platz unter allen Anbietern.
Bemerkenswert ist, dass wir nur einer von drei Anbietern im Leader-Segment sind. Diese Anerkennung ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Engagement, Unternehmen bei der Transformation der Integration zu unterstützen, Innovation zu beschleunigen und das volle Potenzial von KI freizuschalten.
Wir sehen diese Anerkennung als starke Bestätigung unserer Akquisitionsstrategie, die die Portfolios von IBM und webMethods zu einer nahtlosen, einheitlichen Erfahrung vereint, die die Integration für das KI-Zeitalter neu definiert.
Der iPaaS-Markt entwickelt sich und wächst rasant. Wir sind überzeugt, dass die Anerkennung von IBM als einer der führenden Anbieter in Forrester's Wave die Stärke unserer Strategie und unserer Investitionen widerspiegelt. Mit der Übernahme von webMethods und der Einführung von IBM webMethods Hybrid Integration konzentrieren wir uns weiterhin auf KI und Innovation. Der Forrester-Bericht skizziert unsere Vision, alle Integrationen mit einer einzigen Steuerungsebene zu unterstützen, und verweist auf unsere Funktionen in KI-Services für die adaptive Automatisierung.
Basierend auf unserem Debüt von IBM webMethods Hybrid Integration auf der IBM Think 2025 freuen wir uns, weitere großartige Neuigkeiten zu unserem schnellen Tempo der Innovation hinzufügen zu können. In den letzten Monaten haben wir KI-Agenten veröffentlicht, die unsere Kunden als „bahnbrechend“ bezeichnen, unser KI Gateway, das Unternehmen einen zentralen Kontrollpunkt für den Zugriff auf KI-Services und eine einzige Kontrollebene für jede Laufzeit und überall bietet . Unsere Roadmap bietet neue KI-Agenten für den gesamten Lebenszyklus, MCP-Serverunterstützung, einen globalen Integrations-Asset-Katalog, der für KI-Agenten als Benutzer neu gestaltet wurde, und leistungsstarke Entwickler-Erfahrungs-Verbesserungen wie unser neues API-Entwickler-Studio. Wir wachsen, entwickeln und investieren. Niemand macht Integration wie IBM.
Die Anerkennung von IBM als einer der führenden Anbieter von Forrester Wave™ ist mehr als nur eine Auszeichnung. Wir glauben, dass dies ein Signal ist, dass unsere Vision und unsere Ausführung genau das sind, was Kunden für die heutige iPaaS suchen. Ganz gleich, ob Sie Agenten und Automatisierungen aufbauen, Systeme in Hybridumgebungen skalieren oder Altlast-Apps in legendäre Wachstumstreiber verwandeln, IBM ist die richtige Wahl, um jeden Teil Ihres Unternehmens zu unterstützen.
Über die Anerkennung durch Analysten hinaus sind wir stolz darauf, Kunden auf der ganzen Welt hervorzuheben, die Ergebnisse erzielen, die ihren Erfolg fördern:
Wir fühlen uns durch die Anerkennung von Forrester geehrt und möchten uns bei unseren Kunden, Partnern und Community-Mitgliedern bedanken, die unser Wachstum weiterhin antreiben.
Angesichts der sich schnell verändernden iPaaS-Landschaft ist es an der Zeit, mehr über IBM webMethods Hybrid Integration zu erfahren und zu sehen, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können, Innovationen mit einer preisgekrönten KI-Integrationsbasis zu beschleunigen.
Möchten Sie persönlich mehr erfahren? Schließen Sie sich dem Rest der innovativen IBM-Community auf der IBM TechXchange in Orlando vom 6. bis 9. Oktober an, um die Energie, die Begeisterung und einen ersten Blick darauf zu werfen, was als Nächstes kommt.
Forrester befürwortet keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Services, die in seinen Forschungspublikationen enthalten sind, und rät keiner Person, die Produkte oder Services eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in solchen Veröffentlichungen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Ressourcen. Die Meinungen geben das Urteil zum jeweiligen Zeitpunkt wieder und können sich ändern. Weitere Informationen über die Objektivität von Forrester finden Sie hier.