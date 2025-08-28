Wir fühlen uns durch die Anerkennung von Forrester geehrt und möchten uns bei unseren Kunden, Partnern und Community-Mitgliedern bedanken, die unser Wachstum weiterhin antreiben.

Angesichts der sich schnell verändernden iPaaS-Landschaft ist es an der Zeit, mehr über IBM webMethods Hybrid Integration zu erfahren und zu sehen, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können, Innovationen mit einer preisgekrönten KI-Integrationsbasis zu beschleunigen.

Möchten Sie persönlich mehr erfahren? Schließen Sie sich dem Rest der innovativen IBM-Community auf der IBM TechXchange in Orlando vom 6. bis 9. Oktober an, um die Energie, die Begeisterung und einen ersten Blick darauf zu werfen, was als Nächstes kommt.

Forrester befürwortet keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Services, die in seinen Forschungspublikationen enthalten sind, und rät keiner Person, die Produkte oder Services eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in solchen Veröffentlichungen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Ressourcen. Die Meinungen geben das Urteil zum jeweiligen Zeitpunkt wieder und können sich ändern. Weitere Informationen über die Objektivität von Forrester finden Sie hier.