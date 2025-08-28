IBM wurde in The Forrester Wave als einer der führenden Anbieter ausgezeichnet: Integration Platform As A Service, 3. Quartal 2025

28. August 2025

Madhu Kochar

IBM wurde als Leader in der Forrester Wave für Integration Platform as a Service (iPaaS) im dritten Quartal 2025 bezeichnet und belegt in der Kategorie Aktuelles Angebot den ersten Platz unter allen Anbietern.

Bemerkenswert ist, dass wir nur einer von drei Anbietern im Leader-Segment sind. Diese Anerkennung ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Engagement, Unternehmen bei der Transformation der Integration zu unterstützen, Innovation zu beschleunigen und das volle Potenzial von KI freizuschalten. 

Wir sehen diese Anerkennung als starke Bestätigung unserer Akquisitionsstrategie, die die Portfolios von IBM und webMethods zu einer nahtlosen, einheitlichen Erfahrung vereint, die die Integration für das KI-Zeitalter neu definiert.

IBMs strategischer Sprung nach vorne 

Der iPaaS-Markt entwickelt sich und wächst rasant. Wir sind überzeugt, dass die Anerkennung von IBM als einer der führenden Anbieter in Forrester's Wave die Stärke unserer Strategie und unserer Investitionen widerspiegelt. Mit der Übernahme von webMethods und der Einführung von IBM webMethods Hybrid Integration konzentrieren wir uns weiterhin auf KI und Innovation. Der Forrester-Bericht skizziert unsere Vision, alle Integrationen mit einer einzigen Steuerungsebene zu unterstützen, und verweist auf unsere Funktionen in KI-Services für die adaptive Automatisierung.  

Basierend auf unserem Debüt von IBM webMethods Hybrid Integration auf der IBM Think 2025 freuen wir uns, weitere großartige Neuigkeiten zu unserem schnellen Tempo der Innovation hinzufügen zu können. In den letzten Monaten haben wir KI-Agenten veröffentlicht, die unsere Kunden als „bahnbrechend“ bezeichnen, unser KI Gateway, das Unternehmen einen zentralen Kontrollpunkt für den Zugriff auf KI-Services und eine einzige Kontrollebene für jede Laufzeit und überall bietet . Unsere Roadmap bietet neue KI-Agenten für den gesamten Lebenszyklus, MCP-Serverunterstützung, einen globalen Integrations-Asset-Katalog, der für KI-Agenten als Benutzer neu gestaltet wurde, und leistungsstarke Entwickler-Erfahrungs-Verbesserungen wie unser neues API-Entwickler-Studio. Wir wachsen, entwickeln und investieren. Niemand macht Integration wie IBM. 

6 Schlüsselbereiche, die Forrester bemerkt hat 

  1. Umfassende Integrationsmöglichkeiten: Unter Verweis auf die Funktionen schrieb Forrester: „webMethods bietet eine starke und breite Integrationsunterstützung durch leistungsstarkes API-Management, mehrere Arten von Nachrichtenbrokern und B2B, das EDI, verwaltete Dateiübertragung und Partnerverwaltung mit Self-Service unterstützt.“ Das bedeutet, dass IT-Verantwortliche in der Lage sind, verteilte Tools zu konsolidieren und die Komplexität in großem Maßstab zu reduzieren. 
  2. KI-gestützte Automatisierung: Mit watsonx und einer tiefen Integration in weitere IBM KI-Services nutzt IBM webMethods Hybrid Integration bewährte KI, um die Unternehmens-Transformation voranzutreiben. Wir glauben, dass KI einen ganzheitlichen Mehrwert liefern muss, und Forrester hat festgestellt, dass unsere „KI-Unterstützung während des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung ist.“ Von adaptiver Automatisierung bis hin zu autonomen KI-Agenten helfen wir Teams, intelligenter, schneller und mit weniger Fehlern zu arbeiten.
  3. Starke Entwicklererfahrung (Developer Experience, DX): Forrester nannte unseren „Schritt-Debugger, ein Test-Framework mit Mocking und Code-Coverage-Analyse, sowie End-to-End-Transaktionsvisualisierung, die qualitativ hochwertigen Code und operative Abläufe unterstützen“. Diese Funktionen geben Entwicklern die Gewissheit, komplexe Integrationen effizient zu erstellen und bereitzustellen.
  4. Kundenerfolg integriert: Der Forrester-Bericht besagt auch, dass IBM „eine hervorragende Unterstützung für die Kundenakzeptanz bietet, mit Customer Success Managern (CSMs) für jeden Kunden, einer Akzeptanzmethodik, integrierten Services, die einen schnellen Mehrwert für neue Kunden sicherstellen, und mehr.“ Unser Engagement für Kunden sorgt für eine schnellere Time-to-Value und stärkere langfristige Beziehungen für den gemeinsamen Erfolg. 
  5. Einheitliche Plattformvision: Bei der Bewertung unserer Strategie stellte Forrester fest: „Die Vision von IBM besteht darin, alle Integrationsmuster mit einer einzigen Steuerungsebene und Unterstützung durch KI zu unterstützen.“ Um dies zu erreichen, haben wir unsere Hybrid Control Plane entwickelt, die dazu beiträgt, Silos zu beseitigen, die Gesamtbetriebskosten zu senken und ein wirklich zusammenhängendes Erlebnis zu liefern. 
  6. Einfache, skalierbare Preisgestaltung: In einer Welt der undurchsichtigen und komplexen Preisgestaltung betonte Forrester, dass IBM „eine einfache, nach dem Transaktionsvolumen ausgerichtete Preisgestaltung bietet.“ Unser Ziel ist es, unseren Kunden Vorhersehbarkeit und Skalierbarkeit zu bieten, damit Unternehmen klein anfangen und vertrauensvoll wachsen können.

Was das für Technologieführer bedeutet 

Die Anerkennung von IBM als einer der führenden Anbieter von Forrester Wave™ ist mehr als nur eine Auszeichnung. Wir glauben, dass dies ein Signal ist, dass unsere Vision und unsere Ausführung genau das sind, was Kunden für die heutige iPaaS suchen. Ganz gleich, ob Sie Agenten und Automatisierungen aufbauen, Systeme in Hybridumgebungen skalieren oder Altlast-Apps in legendäre Wachstumstreiber verwandeln, IBM ist die richtige Wahl, um jeden Teil Ihres Unternehmens zu unterstützen.

Warum Kunden IBM webMethods Hybrid Integration lieben 

Über die Anerkennung durch Analysten hinaus sind wir stolz darauf, Kunden auf der ganzen Welt hervorzuheben, die Ergebnisse erzielen, die ihren Erfolg fördern:

  • „[IBM webMethods Hybrid Integration] bietet uns die langfristige Stabilität, um unsere Konkurrenz in guten wie in schlechten Zeiten zu übertreffen – und die Flexibilität, blitzschnell auf Kundenanforderungen, Partneranfragen und regulatorische Änderungen zu reagieren. Niemand sonst bietet so robuste und umfassende Lösungsplattformen wie wir.“ Haim Inger, Chief Technology Officer, Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. Lesen Sie die Clal-Fallstudie.
  • „[IBM webMethods Hybrid Integration] ist die Nabelschnur, die uns mit unseren Kunden verbindet …“ – Roman Poon, Head of Application Support for Logistics Systems, PharmLog Pharma Logistik GmbH. Lesen Sie die PharmLog-Fallstudie.
  • „Wir verwalten eine komplexe und sich entwickelnde Geschäftswelt und konnten integrierte Geschäftsprozesse aufbauen und diese über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten.“ Dave Laycock, Senior Data Architect, Nutrien. Lesen Sie die Fallstudie von Nutrien.

Was kommt als Nächstes? 

Wir fühlen uns durch die Anerkennung von Forrester geehrt und möchten uns bei unseren Kunden, Partnern und Community-Mitgliedern bedanken, die unser Wachstum weiterhin antreiben.

Angesichts der sich schnell verändernden iPaaS-Landschaft ist es an der Zeit, mehr über IBM webMethods Hybrid Integration zu erfahren und zu sehen, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können, Innovationen mit einer preisgekrönten KI-Integrationsbasis zu beschleunigen.

Möchten Sie persönlich mehr erfahren? Schließen Sie sich dem Rest der innovativen IBM-Community auf der IBM TechXchange in Orlando vom 6. bis 9. Oktober an, um die Energie, die Begeisterung und einen ersten Blick darauf zu werfen, was als Nächstes kommt.

