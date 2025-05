Nutrien Ltd. ist ein kanadisches Düngemittelunternehmen mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan, und ist der größte Produzent von Kali und der drittgrößte Produzent von Stickstoffdünger weltweit. Mit über 2.000 Einzelhandelsstandorten in Nordamerika, Südamerika und Australien beliefert Nutrien Züchter auf der ganzen Welt und beschäftigt mehr als 23.500 Mitarbeiter. Nutrien wurde mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit gegründet und betreibt ein erstklassiges Netzwerk von Produktions-, Vertriebs- und Ag-Einzelhandels-Einrichtungen, die die Bedürfnisse der Landwirte effizient erfüllen können. Mit Präsenz in über 50 Ländern produziert und vertreibt Nutrien jährlich etwa 26 Millionen Tonnen Kali-, Stickstoff- und Molekülprodukte für weltweite Agrar-, Industrie- und Futtermittelkunden.