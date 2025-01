Moderne Unternehmen müssen mit verschiedenen Plattformen, Systemen und Integrationen umgehen, was zu einem regelrechten Konnektivitäts-Chaos führen kann. IBM webMethods bietet eine hybride und für Unternehme entwickelte Integrationsplattform als Service (iPaaS), um Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Es ermöglicht Ihnen, Anwendungen, APIs, B2B und Dateien über Umgebungen und Standorte hinweg sicher zu steuern und gleichzeitig die Kosten für die Einführung von Produkten und den Eintritt in neue Märkte ohne größere technische Änderungen zu senken.