Steuerung und Beobachtung von API-Integrationen und -Ereignissen in der Cloud, On-Prem und in hybriden Bereitstellung
Die IT-Landschaften heutiger Unternehmen sind zunehmend verteilt, mit spezialisierten Gateways, On-Prem- und Multicloud-Bereitstellungen sowie einer Vielzahl von Benutzern, was zu einer größeren Fragmentierung als je zuvor führt. Die Kontrolle über diese Komplexität ist entscheidend, um Risiken zu reduzieren und die Agilität, Resilienz, Sicherheit und Skalierbarkeit aufrechtzuerhalten, die für den Erfolg erforderlich sind.
Im Gegensatz zu isolierten Integrationskonsolen bietet die hybride Steuerungsebene von IBM® webMethods einen zentralen Ort für die Verwaltung und Steuerung von IBM-, Drittanbieter- und Hybrid-Laufzeiten. Unternehmen können umfassende Transparenz und Governance über APIs, Ereignisse und Integrationen hinweg erlangen, unabhängig davon, ob sie On-Premises, in Multicloud-Umgebungen oder am Edge ausgeführt werden.
Die hybride Steuerungsebene bietet eine End-to-End-Überwachung, um Teams bei der Verfolgung und Verwaltung von APIs, Ereignissen, Integrationen und mehr über verschiedene Tools und hybride Umgebungen hinweg zu unterstützen.
Optimieren Sie die Überwachung und Fehlerbehebung, verbessern Sie die Reaktionszeiten und reduzieren Sie die Belastung der IT-Teams.
Schnelleres Onboarden und Bereitstellen der Integration durch Standardisierung von Steuerungsprozessen.
Definieren und setzen Sie Governance-, Sicherheits- und Compliance-Richtlinien zentral durch, unabhängig davon, wo Integrationen bereitgestellt werden.
Integrieren Sie Gateways von mehreren Anbietern und behalten Sie die zentrale Kontrolle über sie.
Reduzieren Sie die Abhängigkeit von einmaligen Tools, indem Sie mehrere Integrationstypen über eine einzige Steuerungsebene verwalten.
