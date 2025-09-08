Die IT-Landschaften heutiger Unternehmen sind zunehmend verteilt, mit spezialisierten Gateways, On-Prem- und Multicloud-Bereitstellungen sowie einer Vielzahl von Benutzern, was zu einer größeren Fragmentierung als je zuvor führt. Die Kontrolle über diese Komplexität ist entscheidend, um Risiken zu reduzieren und die Agilität, Resilienz, Sicherheit und Skalierbarkeit aufrechtzuerhalten, die für den Erfolg erforderlich sind.

Im Gegensatz zu isolierten Integrationskonsolen bietet die hybride Steuerungsebene von IBM® webMethods einen zentralen Ort für die Verwaltung und Steuerung von IBM-, Drittanbieter- und Hybrid-Laufzeiten. Unternehmen können umfassende Transparenz und Governance über APIs, Ereignisse und Integrationen hinweg erlangen, unabhängig davon, ob sie On-Premises, in Multicloud-Umgebungen oder am Edge ausgeführt werden.