Buchen Sie eine Live-Demo
Erhöhen Sie die Transparenz und Kontrolle in hybriden Umgebungen​

Erfahren Sie, wie Sie mit einer hybriden Steuerungsebene die Verwaltung komplexer, vielfältiger Integrationen, On-Prem- und Multicloud-Bereitstellungen, mehrerer Gateways und vielem mehr vereinfachen können.

Überblick

Die IT-Landschaften heutiger Unternehmen sind zunehmend verteilt, mit spezialisierten Gateways, On-Prem- und Multicloud-Bereitstellungen sowie einer Vielzahl von Benutzern, was zu einer größeren Fragmentierung als je zuvor führt. Die Kontrolle über diese Komplexität ist entscheidend, um Risiken zu reduzieren und die Agilität, Resilienz, Sicherheit und Skalierbarkeit aufrechtzuerhalten, die für den Erfolg erforderlich sind. 

Im Gegensatz zu isolierten Integrationskonsolen bietet die hybride Steuerungsebene von IBM® webMethods einen zentralen Ort für die Verwaltung und Steuerung von IBM-, Drittanbieter- und Hybrid-Laufzeiten. Unternehmen können umfassende Transparenz und Governance über APIs, Ereignisse und Integrationen hinweg erlangen, unabhängig davon, ob sie On-Premises, in Multicloud-Umgebungen oder am Edge ausgeführt werden. 
Verwalten Sie komplexe Integrationen mit Leichtigkeit

Die hybride Steuerungsebene bietet eine End-to-End-Überwachung, um Teams bei der Verfolgung und Verwaltung von APIs, Ereignissen, Integrationen und mehr über verschiedene Tools und hybride Umgebungen hinweg zu unterstützen.
Vorteile
Probleme rascher beheben

Optimieren Sie die Überwachung und Fehlerbehebung, verbessern Sie die Reaktionszeiten und reduzieren Sie die Belastung der IT-Teams.
Beschleunigte Wertschöpfung

Schnelleres Onboarden und Bereitstellen der Integration durch Standardisierung von Steuerungsprozessen.
Reduziertes Risiko durch zentralisierte Governance

Definieren und setzen Sie Governance-, Sicherheits- und Compliance-Richtlinien zentral durch, unabhängig davon, wo Integrationen bereitgestellt werden.
Verwalten Sie Ihr gesamtes Ökosystem

Integrieren Sie Gateways von mehreren Anbietern und behalten Sie die zentrale Kontrolle über sie.
Tools konsolidieren

Reduzieren Sie die Abhängigkeit von einmaligen Tools, indem Sie mehrere Integrationstypen über eine einzige Steuerungsebene verwalten.

Funktionen

Screenshot der Seite zur Verwaltung der Integrationslaufzeit
Eine Ansicht für alle Ihre Laufzeiten

Anzeigen, Filtern und Verwalten aller Integrationslaufzeiten – einschließlich IBM® App Connect, IBM® API Connect und webMethods – mit laufzeitweiten Einstellungen, Zustandsüberwachung und Verwaltung über SaaS- und selbstverwaltete Bereitstellungen hinweg.
Screenshot einer Zugriffsverwaltungsseite
Sichere Zugriffskontrolle für alle Integrationsstile

Verwalten Sie Identität und Zugriff über mehrere Integrationsstile und -standorte hinweg mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC), Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Audit-Protokollierung und Zugriffs-Governance. Diese Funktionen helfen Ihnen, Sicherheits- und Compliance-Standards wie DSGVO, HIPAA und PCI-DSS zu erfüllen. 
Screenshot einer Unterseite aus dem Abschnitt „Über uns“
Vereinfachung der Nachverfolgung in verschiedenen Umgebungen

Verfolgen und filtern Sie Umgebungen, Laufzeiten, Versionen und Software über alle Bereitstellungen hinweg, egal ob On-Prem, hybrid oder Cloud. 
Screenshot der Seite für das geografische Targeting
Bleiben Sie mit Echtzeit-Observability immer einen Schritt voraus

Verfolgen Sie Transaktionen in Echtzeit, verwalten Sie den produktübergreifenden Integrationsstatus und richten Sie Warnmeldungen im gesamten hybriden Ökosystem ein, um Probleme schneller zu diagnostizieren und zu lösen.​
Screenshot der Seite „Nutzungsanalyse“
Optimierung der Ausgaben mit Einblicken in die Nutzung

Erhalten Sie Nutzungsmessungen nahezu in Echtzeit und Einblick in den Berechtigungsverbrauch und die Mandantennutzung in Ressourceneinheiten (RUs). Eliminieren Sie Shelfware, optimieren Sie die Infrastrukturkosten und unterstützen Sie Chargebacks oder teambasiertes Forecasting.​
Screenshot der Seite „Umgebungsverwaltung“
Konsistente Bereitstellung in allen Umgebungen

Zentrale Verwaltung von Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen mit dynamischer Bereitstellung und Durchsetzung von Zugriffsrichtlinien. Stellen Sie eine konsistente Bereitstellung und optimierte Ressourcennutzung sicher.
Machen Sie den nächsten Schritt

Bleiben Sie mit Produktaktualisierungen auf dem Laufenden oder vereinbaren Sie eine Live-Demo, um zu erfahren, wie IBM webMethods Integration Ihnen bei der Integration von Anwendungen helfen und die geschäftliche Agilität fördern kann.

