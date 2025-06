Umgang mit einer äußerst kritischen Lage: Regulierungen, Altlast und Nullzinsen Seit seiner Gründung im Jahr 1987 hat sich Clal Insurance zu einem führenden Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen entwickelt. Das Unternehmen verdankt seinen guten Ruf der Tatsache, dass es sich schon frühzeitig für Innovationen und digitale Transformationen einsetzte und auf dem Weg dorthin Anerkennung und Auszeichnungen in der Branche erhielt. Das vergangene Jahrzehnt brachte jedoch Herausforderungen mit sich, die selbst noch so zukunftsorientierte Versicherer nicht vorhersehen konnten. Clal Insurance befand sich in einer äußerst kritischen Lage: eine globale Finanzkrise, aggressive regulatorische Änderungen und die Herausforderung, in einem Umfeld mit niedrigen bis gar keinen Zinsen zu arbeiten. Dieser Druck sorgte für eine dringliche neue Realität. Das Unternehmen musste die strikte Einhaltung von Service Level Agreements (SLAs) sicherstellen, da es sonst mit hohen Geldstrafen gerechnet hätte. Es musste eine Form von Flexibilität erzielt werden, die dem Unternehmen helfen konnte, mit aufstrebenden Technikversicherungen zu konkurrieren. Noch wichtiger war, dass sie die Markteinführungszeit für ihre Produkte und Dienstleistungen drastisch verkürzen mussten. Es wurde klar, dass Clal nicht nur schrittweise Verbesserungen nötig hatte, sondern eine Transformation. Und sie brauchten einen vertrauenswürdigen Partner, der die richtige Lösung zum richtigen Zeitpunkt liefern konnte. In der IBM webMethods Hybrid Integration Plattform fand Clal die benötigte technologische Grundlage.

Mehr als 100 integrierte Anwendungen Mehr als 1.000 ausgeführte Instanzen 99,9 % erreichte Systemverfügbarkeit

IBM webMethods bieten uns die langfristige Stabilität, um unsere Konkurrenz in guten wie in schlechten Zeiten zu überholen – sowie die Flexibilität, blitzschnell auf Kundenanforderungen, Partneranfragen und behördliche Änderungen zu reagieren. Niemand sonst bietet so robuste und umfassende Lösungsplattformen. Haim Inger Chief Technology Officer Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd.

Auf dem Weg zum Marktführer mit der IBM Integrationsplattform Nachdem die grundlegende Integration nun vorhanden war, konzentrierte sich Clal auf die nächste Herausforderung: die Ablösung des bestehenden Drittanbietersystems. Und es musste schnell gehandelt werden, denn Clal stand an mehreren Fronten kurz vor dem Zusammenbruch. Das Unternehmen sah sich mit realen Bedrohungen wie Problemen bei der Einhaltung von SLAs, potenziellen Geldstrafen in Millionenhöhe und sogar der Möglichkeit konfrontiert, Lizenzen aufgrund versäumter Fristen zu verlieren. Ihre Altlast-Systeme hatten Schwierigkeiten, auf kleine Anfragen innerhalb eines Monats zu reagieren, konnten die steigenden Datenmengen nicht bewältigen und machten eine parallele Verarbeitung nahezu unmöglich. „Der Status Quo hat unser Team und unser Unternehmen Zeit, Geld und Nerven gekostet,“ so Haim Inger, Chief Technologie Officer bei Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. In enger Zusammenarbeit mit dem IBM WebMethods-Team richtete Clal nahtlose interne und externe Konnektivitäts- und Dateiübertragungsfunktionen für alle Formate und Systeme ein. Die Ergebnisse waren sofort spürbar: drastisch reduzierte Markteinführungszeiten für regulatorische Änderungen, parallele Verarbeitung zur erhöhten Ausgabe und Verbesserung der SLAs sowie eine Systemverfügbarkeit, die beeindruckende 99,9999 Prozent erreichte, was die allgemeine Widerstandsfähigkeit des Unternehmens deutlich erhöhte.

Vom Überleben zum Erfolg Die strategische Neuausrichtung erwies sich für Clal als perfektes Timing, da der Versicherungsbranche Jahre der Marktturbulenzen bevorstanden. „Niemand kann den Ausbruch einer Finanzkrise genau vorhersagen“, merkt Heim Inger an. „Deshalb ist es für ein Unternehmen wie das unsere unerlässlich, wachsam zu bleiben - ohne dabei auf Wachstum oder den Ausbau neuer Dienstleistungen zu verzichten.“ Die Einführung von IBM webMethods Hybrid Integration war für Clal die logische Entscheidung. Mit dieser Plattform integrierte das Unternehmen mehr als 100 verschiedene Anwendungen mit über 1.000 laufenden Instanzen und konnte so auf über 100 Gesetzesänderungen pro Jahr reagieren und gleichzeitig gemeinsame APIs, Services und standardisierte Entwicklungspraktiken bereitstellen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Durchführung dieser Aktualisierungen mit traditionellen Methoden mehr als 100 Jahre Arbeit erfordert hätte. Anstatt nur zu überleben, ergriff Clal bedeutende Maßnahmen, um in einer zunehmend komplexen regulatorischen und wettbewerbsorientierten Branche erfolgreich zu sein.