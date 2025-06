Unabhängig davon, ob Sie einen Design-First- oder einen Code-First-Ansatz verwenden: Der API Agent beschleunigt jeden Schritt. Beschreiben Sie in natürlicher Sprache, was Sie benötigen, und der Agent kümmert sich um den Rest. Für Design-First generiert API-Agent eine vollständige Open-API-Spezifikation, simulierte Antworten und eine umfangreiche Dokumentation – und das alles, bevor auch nur eine Zeile Backend-Code geschrieben wird. Bei Code-First stellt API Agent eine Verbindung zu Backend-Datenquellen her, generiert die Open API-Spezifikation, erstellt den Backend-Anwendungscode und stellt ihn bereit, was Entwicklern tagelange manuelle Arbeit ersparen kann.