PharmLog wurde mit IBM® webMethods fündig.

Das Integrationsprojekt auf Unternehmensebene umfasste 16 Pharmahersteller und 12 Schnittstellenimplementierungen. Zunächst wurde nur die Schnittstelle zwischen PharmLog und seinen Kunden ersetzt, mit dem alten Lagersystem als Empfänger. Dieser erste Schritt erleichterte das Empfangen und Bestätigen bestehender Nachrichten, was durch die alte Schnittstelle ermöglicht wurde – ohne Änderungen am Absender oder Empfänger. Erst im zweiten Schritt, der Einführung des neuen Lagersystems, wurde der Empfänger ausgetauscht, und zwar durch eine Middleware. So konnten die Kunden von PharmLog entweder einzelne Nachrichten wie Lieferscheine, Lieferscheinbestätigungen, Wareneingänge und Bestandszugänge oder alle Nachrichten problemlos in die neue Struktur überführen. Pikon und nterra, Partner von PharmLog, unterstützten das Unternehmen bei der Umsetzung des Projekts und lieferten in neun Monaten eine neue Schnittstelle.

PharmLog kann auch die neuesten Anforderungen an die Cloud-Konnektivität innerhalb seiner Grenzen erfüllen. Durch den Wegfall des externen Zugriffs und die Schaffung eines exponierten Hosts auf PharmLog-Seite ermöglicht die Lösung den Kunden den Austausch ihrer Daten über die von IBM webMethods gehostete Umgebung. Diese Trennung stellt sicher, dass das Sicherheitskonzept von PharmLog intakt bleibt.