IBM webMethods Hybrid Integration: Integration für das Zeitalter der agentischen KI

Unternehmen stellen heute angesichts rasanter Veränderungen höhere Anforderungen an ihre Technologie-Stacks als je zuvor: Geschäftsanforderungen, um aus KI einen Mehrwert zu ziehen; der zunehmende Wildwuchs von APIs, Kafka und Integrationen; und anhaltende Wellen der digitalen Transformation. Doch die meisten Tech-Stacks stoßen angesichts der Komplexität dieser Anforderungen an ihre Grenzen und sind nicht in der Lage, sich zu einer KI-fähigen Grundlage für Innovationen zu entwickeln.

IBM webMethods Hybrid Integration bietet umfassende Entwicklung, Bereitstellung, Verwaltung und Überwachung verschiedener Integrationsmuster in lokalen und Multicloud-Geschäftswelten. Sie baut auf den erstklassigen Integrationsfähigkeiten von IBM auf und vereint diese in einer einzigen Ansicht. Sie schließt die Lücke zwischen bestehenden Investitionen und Integrationstechnologie, sei es der Zugriff auf Daten innerhalb von Mainframes und die Vereinfachung des B2B-Datenaustauschs oder die Nutzung von KI-Agenten mit IBM watsonx.

Die IBM webMethods Hybrid Integration wurde entwickelt, um schnelle Maßnahmen in verteilten Umgebungen zu ermöglichen. Sie bietet gemeinsam genutzte Tools und Assets sowie eine zentrale Steuerung durch eine hybride Kontrollebene. Es erleichtert die zentrale Verwaltung, rationalisiert zeitintensive Vorgänge und die Fehlerbehebung für bereits überlastete IT-Teams.

Durch die Vereinheitlichung mehrerer Integrationsmuster und Bereitstellungen erhalten Benutzer Transparenz und eine durchgängige Überwachung ihres gesamten Integrationsbestandes. Die Zentralisierung der Verwaltung von kann den Kunden helfen, ihre Produktivität zu steigern, während die zentralisierte Authentifizierung und die Einhaltung von Vorschriften und die Sicherheit zu einem stabileren und flexibleren Unternehmen beitragen.