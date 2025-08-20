Was ist vorausschauende Wartung?

Die Wartungsstrategien und der Reifegrad hängen von Faktoren wie den Anlagen-/Wiederbeschaffungskosten, der Priorität der Anlage, den Verwendungsmustern und den Auswirkungen einer Störung auf Sicherheit, Umgebung, Betrieb, Finanzen und öffentliches Image ab. Die vorausschauende Wartung ist eine der drei maßgeblichen Wartungsstrategien, die in Unternehmen zum Einsatz kommen. Die anderen sind die reaktive Instandhaltung, bei der Störungen behoben werden, wenn sie auftreten, und die vorbeugende Wartung, die sich auf einen vordefinierten Wartungsplan zur Fehlererkennung stützt. Da die vorausschauende Wartung proaktiv ist, verbessert sie die vorbeugende Wartung dadurch, dass sie fortlaufende Erkenntnisse über den tatsächlichen Zustand der Ausrüstung liefert, statt sich auf den erwarteten Zustand der Ausrüstung auf der Grundlage eines protokollierten Referenzwerts zu stützen. Bei der vorausschauenden Wartung findet eine Fehlerbehebung nur dann statt, wenn sie notwendig ist, so dass unnötige Wartungskosten und Ausfallzeiten von Maschinen vermieden werden. Bei der vorausschauenden Wartung werden Langzeit- und Störungsdaten in Form von Zeitreihen verwendet, um den künftigen potenziellen Allgemeinzustand von Ausrüstungen vorherzusagen und so Probleme im Voraus zu erkennen. So können Unternehmen die Wartungsplanung optimieren und die Zuverlässigkeit verbessern.

Die vorausschauende Wartung unterscheidet sich von der vorbeugenden Wartung auch durch die Vielfalt und den Umfang der zur Überwachung der Ausrüstung genutzten Echtzeitdaten. Verschiedene Zustandsüberwachungsverfahren, wie die Analyse von Geräuschen (Ultraschall), Temperatur (thermisch), Schmierung (Öl, Flüssigkeiten) und Vibrationen, können Unregelmäßigkeiten aufdecken und im Voraus vor möglichen Problemen warnen. Eine steigende Temperatur in einer Komponente könnte beispielsweise auf eine Blockierung des Luftstroms oder auf Verschleiß hindeuten; ungewöhnliche Vibrationen könnten auf eine Fehlausrichtung beweglicher Teile hindeuten; Veränderungen von Geräuschen können in einem frühen Stadium vor Fehlern warnen, die das menschliche Ohr nicht wahrnehmen kann.