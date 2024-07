Enterprise Asset Management (EAM) ist eine Kombination aus Software, Systemen und Services zum Verwalten und Steuern betrieblicher Assets und Ausrüstung. Ziel ist es, die Qualität und Auslastung der Assets während ihres gesamten Lebenszyklus zu optimieren, die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten zu senken.

Enterprise Asset Management umfasst Arbeitsmanagement, Assetwartung, Planung und Terminierung, Supply-Chain-Management sowie Initiativen für Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz (EHS).

Im Zeitalter des Internets der Dinge (IoT) – in dem alles von Ventilen bis zu Fahrzeugen durch Sensoren und Systeme miteinander verbunden ist – integrieren Fachleute zukunftsweisende Analyse und künstliche Intelligenz (KI) in das EAM. Daten, die von instrumentierten Assets gesammelt wurden, werden mithilfe von KI-Verfahren analysiert. Die daraus resultierenden Erkenntnisse helfen den Wartungsteams, bessere Entscheidungen zu treffen, die Effizienz zu steigern, vorbeugende Wartung durchzuführen und Investitionen in ihre physischen Assets zu maximieren.