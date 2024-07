Aufgrund des Klimawandels kommt es in Melbourne jedoch immer häufiger zu extremen Wetterereignissen, einschließlich heftigerer Regenfälle. Im Jahr 2018 beispielsweise ereignete sich in der Stadt ein einziges Niederschlagsereignis in 1.000 Jahren. Innerhalb von 15 Minuten fielen über 50 mm Regen, was zu Sturzfluten und großflächigen Stromausfällen führte. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Meeresspiegel in der Nähe von Melbourne in den nächsten 30 Jahren um 24 cm ansteigt, was zu weiteren Überschwemmungen an den Küsten durch Sturmfluten führen könnte.

Zum Schutz vor Überschwemmungen betreibt das städtische Wasserversorgungsunternehmen Melbourne Water ein ausgedehntes Entwässerungsnetz mit etwa 4.000 Sammelgruben und -gittern. Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das Regenwasserableitungssystem regelmäßig überprüft und gewartet werden.

„In der Vergangenheit haben wir regelmäßige Inspektionen geplant und Crews entsandt, um die Regenwassergitter zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie betriebsbereit sind“, sagt Russell Riding, Leiter des Automatisierungsteams bei Melbourne Water. „Manchmal kam ein Team an einem Gitter an, das nicht gereinigt werden musste, aber am nächsten Tag war es durch ein Ereignis blockiert und blieb blockiert, bis das Team zurückkam. Bei einem starken Niederschlagsereignis könnte es zu Überschwemmungen in der näheren Umgebung kommen. Unser eigentlicher Bedarf bestand darin, die Inspektionen zu intensivieren, um die Gitter in einem betriebsbereiten Zustand zu halten.“