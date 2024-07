Mit mehreren Datenströmen in mehreren verschiedenen Standards kann die Datenerfassung für Ihr Team zu einem permanenten Kopfzerbrechen werden. Eine umfassende, betrieblich skalierbare Lösung zur Überwachung von Assets sollte in der Lage sein, die Verfolgung von Assets in Echtzeit zu ermöglichen und Ihre Eingabedaten für kritische Assets automatisch zu vereinheitlichen.

IBM® Maximo Monitor kann Ihnen dabei helfen, Ihre Asset-Monitoring-Lösung mit Hilfe von KI umzusetzen. So können sowohl Ihre Betriebstechnologie- als auch Ihre Informationstechnologie-Teams mit Zuversicht Entscheidungen treffen und strategische Maßnahmen ergreifen, um die Betriebskosten zu senken. Dieses intelligente System für das Internet der Dinge (IoT) stellt sicher, dass die richtigen Benachrichtigungen verschickt werden, und hilft bei der Ursachenanalyse, die den Weg für einen widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Betrieb ebnet.