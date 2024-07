Optimieren Sie den Zustand Ihrer Assets, sagen Sie Störungen voraus und verlängern Sie die Nutzungsdauer Ihrer Assets durch eine Strategie, die Reparaturen und den Austausch von Assets nach Prioritäten sortiert. Die vorbeugende und zustandorientierte Wartung basiert auf Erkenntnissen aus operativen Daten und Analysen. So können Sie Ihre Assetdaten effektiv nutzen.

IBM Maximo Health hilft Ihnen anhand von Daten und Analysen dabei, Erkenntnisse zum Status kritischer Equipments und Assets zu erhalten, um intelligentere Entscheidungen zu deren Verwaltung und Wartung zu treffen. Darüber hinaus führt IBM Maximo Predict verteilte operative Daten in analysegestützten Modellen zur vorausschauenden Wartung zusammen, mit denen Sie die Wartungsplanung optimieren und so die Zuverlässigkeit Ihrer Assets verbessern können. In dieser kurzen Demo erfahren Sie, wie ein Reliability Engineer mithilfe der vorgefertigten Methoden zur Gesundheitsbewertung und anpassbaren Dashboards der IBM Maximo Application Suite datengestützte Wartungsentscheidungen zur Verbesserung der Stabilität seines Energienetzes trifft.