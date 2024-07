Die Maximo-Technologieplattform von DP World in der IBM Cloud befindet sich noch in der Entwicklung, aber die Qualität der Daten hat sich bereits deutlich verbessert. Die Daten werden auch in das Zuverlässigkeitsprogramm von DP World eingespeist, das darauf abzielt, effizienter zu arbeiten, Verschwendung zu reduzieren und Ausfälle zu vermeiden, wenn Kunden bedient werden.

„Wenn ein Schiff längsseits liegt und wir es 24 oder 36 Stunden lang mit vier Kaikränen abfertigen, sollte nichts kaputt gehen“, sagt Herr Kumar.„Dazu muss alles auf Prozessen und Daten basieren. Wenn man keine Daten hat, mit denen man im Falle falscher Prozesse arbeiten kann, hat man keine Ahnung, wo man mit der Verbesserung beginnen sollte.“

Nach der Erkenntnis kommt die Handlung. Standardisierte Fehlercodes, Arbeitsaufträge und Aktionscodes tragen dazu bei, die Effizienz der technischen Manager, die täglich mit den Geräten arbeiten, zu verbessern. Herr Cuppens erklärt: „Wenn die Daten die zehn häufigsten Fehler aufzeigen, können wir aktives Engineering anstelle von reaktivem Engineering durchführen. Wir möchten eine proaktive Organisation werden, die auf den Daten basiert, die wir aus unseren Systemen erhalten.“

Die Daten der Maximo-Plattform in der IBM Cloud bieten auch Einblicke in die Reparatur- und Wartungskosten. Früher stimmten die Berichte über die technischen Kosten nicht mit denen in den Finanzberichten überein. Jetzt sind die Informationen konsistent. „Wenn sich die Informationen in der Maximo-Cloud befinden, sind sie auch im Finanzsystem identisch“, erklärt Herr Kumar abschließend. „So können wir Terminals mit ähnlichen Betriebsbedingungen vergleichen. Wir können fragen: ‚Warum ist dieses teurer als jenes? Sind die Geräte älter?’ Mit den richtigen Daten finden wir heraus, was passiert.“

Seit dem Start des Programms im Jahr 2018 hat DP World die Technologieplattform Maximo Application Suite auf IBM Cloud in mehr als 12 Terminals eingeführt. Das Unternehmen plant, bis Ende 2021 sechs weitere Terminals hinzuzufügen und die Umstellung bis Ende 2022 abzuschließen.