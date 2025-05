Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen haben Schwierigkeiten, eine umfassende Versorgung ohne finanzielle Verluste zu gewährleisten, da die Arbeits-, Versorgungs-, Versicherungs- und Gebäudebetriebskosten steigen, die Erstattungen sinken und die staatliche Finanzierung abnimmt. IBM Maximo Real Estate and Facilities kann dazu beitragen, die betriebliche Effizienz zu optimieren und einen schnellen Wechsel von Patienten, Untersuchungen und Operationssälen zu ermöglichen, um so die Effizienz der Infrastruktur und ROI zu maximieren. Durch die Beibehaltung einer hochmodernen Einrichtung unterstützt unsere Lösung die Einhaltung gesetzlicher Sicherheits- und Gesundheitsstandards und fördert gleichzeitig einen positiven Return on Investment.