Oft experimentieren Unternehmen mit ihrer IoT-Strategie, bevor sie groß angelegte Initiativen starten. Ein Proof of Concept (POC) ist ein kostengünstiger und risikoarmer Ansatz, mit dem Sie Ihre Strategie optimieren können. Viele Unternehmen, die einen erfolgreichen IoT-POC oder eine Pilotstudie durchgeführt haben, sind jedoch überrascht, wenn sie zu einem Produktionsmodell übergehen. Bei der Ausweitung des Projekts treten Schwierigkeiten auf. Das Datenstreaming von einigen wenigen angeschlossenen Geräten mag noch überschaubar sein, der Speicherplatz kann jedoch zum Problem werden, wenn immer mehr Geräte online gehen.

Es ist nicht möglich, alle von Ihren angeschlossenen Geräten erzeugten Daten einfach auf unbestimmte Zeit zu speichern. Zum einen würden die Speicherkosten bald außer Kontrolle geraten. Zum anderen macht es wenig Sinn, Daten zu erfassen, nur um sie zu speichern.

Ihre Daten müssen Ihnen vielmehr dabei helfen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Zum Beispiel ein Problem lösen, die betriebliche Effizienz verbessern, die Wartung von Equipment optimieren oder Abfall reduzieren. Wenn Sie wirklich möchten, dass Ihre Daten für Sie arbeiten – um Ihnen dabei zu helfen, Muster, Trends und Verbesserungspotenziale zu erkennen – müssen Sie verstehen, wie Sie diese Daten verwalten.