Ihre Daten existieren auf eine Weise, die Ihr Unternehmen erheblich beeinflussen kann. Und weil Daten im Grunde ein Eigenleben entwickeln, gibt es Fragen, die Sie von Anfang an bei Ihrer IoT-Journey beantworten müssen. Dazu gehören folgende Fragen:
Im Folgenden gehen wir der Frage nach, warum Datenverwaltung der Schlüssel zu einer tragfähigen IoT-Strategie ist und wie Sie die ersten Schritte zur Bewältigung der Datenflut unternehmen können. (Weitere Informationen zum Thema IoT im Allgemeinen finden Sie in meinem anderen Blogbeitrag „Vier Schritte, um den größtmöglichen Nutzen aus Ihren IoT-Daten zu ziehen“.)
Oft experimentieren Unternehmen mit ihrer IoT-Strategie, bevor sie groß angelegte Initiativen starten. Ein Proof of Concept (POC) ist ein kostengünstiger und risikoarmer Ansatz, mit dem Sie Ihre Strategie optimieren können. Viele Unternehmen, die einen erfolgreichen IoT-POC oder eine Pilotstudie durchgeführt haben, sind jedoch überrascht, wenn sie zu einem Produktionsmodell übergehen. Bei der Ausweitung des Projekts treten Schwierigkeiten auf. Das Datenstreaming von einigen wenigen angeschlossenen Geräten mag noch überschaubar sein, der Speicherplatz kann jedoch zum Problem werden, wenn immer mehr Geräte online gehen.
Es ist nicht möglich, alle von Ihren angeschlossenen Geräten erzeugten Daten einfach auf unbestimmte Zeit zu speichern. Zum einen würden die Speicherkosten bald außer Kontrolle geraten. Zum anderen macht es wenig Sinn, Daten zu erfassen, nur um sie zu speichern.
Ihre Daten müssen Ihnen vielmehr dabei helfen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Zum Beispiel ein Problem lösen, die betriebliche Effizienz verbessern, die Wartung von Equipment optimieren oder Abfall reduzieren. Wenn Sie wirklich möchten, dass Ihre Daten für Sie arbeiten – um Ihnen dabei zu helfen, Muster, Trends und Verbesserungspotenziale zu erkennen – müssen Sie verstehen, wie Sie diese Daten verwalten.
Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie möchten verstehen, wie die Beleuchtung eines Gebäudes Energie verbraucht. Die Instrumentierung Ihres Gebäudes ist ein guter erster Schritt. Ein vernetztes Gebäude erfasst jedoch Echtzeitdaten zu zahlreichen Faktoren – vom Umgebungsdruck über die Höhe bis hin zur Temperatur. Die meisten dieser Informationen sind nicht entscheidend, um zu verstehen, wie sich die Beleuchtung auf Ihre Energiekosten auswirkt.
Es wäre jedoch nützlich zu wissen, ob das Licht in leeren Räumen ständig brennt oder nicht. Oder ob sie an einem hellen Tag gedimmt werden könnten. Datenverwaltung ist der Prozess, bei dem die insgesamt verfügbaren Daten auf einige wenige, spezifische Metriken reduziert werden. Eine IoT-Plattform sollte Ihnen dabei helfen, diese Parameter festzulegen und zu verwalten sowie die Daten entsprechend zu speichern.
Wenn Sie ein bestimmtes Problem lösen möchten, wie in unserem obigen Beispiel zur Beleuchtung, müssen Sie verstehen, wie verschiedene Datensätze miteinander korrelieren.
Beispielsweise benötigen Sie Echtzeitdaten von Ihren IoT-Geräten, um zu erfahren, ob die Lichter ein- oder ausgeschaltet sind. Sie können auch erfahren, ob ein Raum leer oder voll ist oder ob das natürliche Licht in einem Raum allein ausreichend ist. Diese Informationen gehören in den Kurzzeitspeicher, wo sie leicht abgerufen werden können.
Sie benötigen auch Zugriff auf einige historische Daten, um Muster erkennen zu können. Als Sie vor sechs Monaten mit automatischen Zeitschaltuhren für die Beleuchtung experimentiert haben, wie hat sich das auf Ihre Energiekosten ausgewirkt? Wann ist in Ihrer Einrichtung am meisten los und wann ist es ruhiger? Ist diese Veränderung saisonabhängig? Je nach Branche möchten Sie möglicherweise nur alle paar Monate auf diese Datenpunkte zurückgreifen. Daher ist es sinnvoll, sie in einem längerfristigen Analyse-Warehouse zu speichern. Dort sind die Kosten niedriger als bei einer kurzfristigen Einrichtung.
Die Durchführung fortschrittlicher Analysen sowohl von Echtzeit- als auch von historischen Daten bedeutet, dass Sie die Leistung Ihrer Einrichtung ganzheitlich verstehen können. Außerdem können Sie proaktiv Lösungen implementieren, bevor Probleme auftreten.
Wenn Sie Ihre Daten auf diese Weise aufteilen, erhalten Sie auch das Beste aus beiden Welten. Beim Verbinden Ihrer Geräte werden Ihre IoT Daten kurzzeitig gespeichert. Dort finden Sie die Geschwindigkeit und Leistung, die Sie benötigen, um diese Echtzeitdaten zu verarbeiten. Andere, weniger unmittelbar benötigte Daten können langfristig gespeichert werden, mit mehr Kapazität und zu geringeren Kosten.
Wenn Sie Ihren IoT-Anwendungsfall entwickeln, müssen Sie Ihre Datenstrategie berücksichtigen. Dazu gehört auch die Wahl der richtigen Plattform. Sie benötigen eine Lösung, mit der Sie die Datenspeicherung optimieren können, und ich empfehle Ihnen, einen Partner mit einem mehrstufigen Datenansatz zu suchen. So können Sie die Kosten optimieren und eine bessere Rendite auf Ihre IoT-Investition erzielen.
Wenn Sie mehr über Plattformen erfahren möchten, lade ich Sie ein, einen aktuellen Bericht von Forrester zu lesen: The Forrester Wave: Industrielle IoT-Softwareplattformen, Quartal 3 2018. Es handelt sich um eine Bewertung von Anbietern von Softwareplattformen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) anhand von 24 Kriterien.
Über den Autor: Die ausgebildete Ingenieurin und langjährige Technologie-Enthusiastin Jiani Zhang ist Programmdirektorin für das Angebotsmanagement der IBM Watson IoT Platform. In dieser Funktion ist sie maßgeblich an der Gestaltung der Kundenbindung beteiligt und steuert die Weiterentwicklung der Technologie, was den Kunden jeweils hilft, Ergebnisse zu erzielen. Zuvor leitete Jiani ein Angebotsstrategie- und Managementteam mit Schwerpunkt auf industriellem IoT. Um ihr IoT-Fachwissen zu vertiefen, war sie zudem Gründungsmitglied des IBM IoT-Führungsteams. Ihre Technologieexpertise reicht von Produktdesign und -entwicklung bis hin zu Management und Beratung.
Jiani besitzt einen Bachelor of Science in Elektrotechnik und Informatik von der University of California, Berkeley und einen MBA von der UCLA Anderson mit Schwerpunkt Technologiemanagement.
