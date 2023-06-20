Was ist Edge Computing?

Das explosive Wachstum und die zunehmende Rechenleistung von IoT-Geräten haben zu einem noch nie dagewesenen Datenaufkommen geführt. Und das Datenvolumen wird weiter wachsen, da sich durch die 5G-Technologie die Anzahl der angeschlossenen Mobilgeräte erhöhen wird.

In der Vergangenheit bestand das Versprechen von Cloud und KI darin, Innovationen zu automatisieren und zu beschleunigen, indem aus Daten verwertbare Erkenntnisse gewonnen werden. Aber der beispiellose Umfang und die Komplexität der Daten, die von vernetzten Geräten erzeugt werden, haben die Kapazitäten von Netzwerk und Infrastruktur überholt.

Das Senden all dieser gerätegenerierten Daten an ein zentrales Rechenzentrum oder in die Cloud verursacht Bandbreiten- und Latenzprobleme. Edge Computing bietet eine effizientere Alternative: Die Daten werden näher an dem Punkt verarbeitet und analysiert, an dem sie erzeugt werden. Da die Daten nicht zur Verarbeitung über ein Netzwerk an eine Cloud oder ein Rechenzentrum geschickt werden müssen, wird die Latenz reduziert. Edge Computing – und mobiles Edge Computing in 5G-Netzwerken – ermöglichen eine schnellere und umfassendere Datenanalyse, die tiefgründigere Erkenntnisse, schnellere Reaktionszeiten und eine bessere Customer Experience ermöglicht.