Was ist Computer-Networking?

Während die Architektur das theoretische Framework eines Netzes darstellt, ist die Topologie die praktische Umsetzung des architektonischen Frameworks. Die Netzwerktopologie beschreibt die physische und logische Anordnung von Knoten und Verbindungen in einem Netzwerk, einschließlich aller Hardware (Router, Switches, Kabel), Software (Apps und Betriebssysteme) und Übertragungsmedien (kabelgebundene oder drahtlose Verbindungen).

Zu den gängigen Netzwerktopologien zählen Bus, Ring, Stern und Mesh.

In einer Busnetztopologie ist jeder Netzknoten direkt mit einem Hauptkabel verbunden. In einer Ringtopologie sind Knoten schleifenförmig miteinander verbunden, sodass jedes Gerät genau zwei benachbarte Knoten hat. Benachbarte Paare sind direkt verbunden und nicht benachbarte Paare sind indirekt über Zwischenknoten verbunden. Sternnetztopologien verfügen über einen einzigen zentralen Hub, über den alle Knoten indirekt miteinander verbunden sind.

Mesh-Topologien sind etwas komplexer und werden durch überlappende Verbindungen zwischen Knoten definiert. Es gibt zwei Arten von Mesh-Netzwerken: Full Mesh und Partial Mesh. In einer vollen Mesh-Topologie (Full Mesh) ist jeder Netzwerkknoten mit jedem anderen Netzwerkknoten verbunden, wodurch die höchste Netzwerkstabilität gewährleistet wird. In einer partiellen Mesh-Topologie (Partial Mesh) sind nur einige Netzwerkknoten miteinander verbunden, in der Regel diejenigen, die am häufigsten Daten austauschen.

Vollständige Mesh-Topologien können teuer und zeitaufwändig sein, weshalb sie oft Netzwerken vorbehalten sind, die eine hohe Redundanz erfordern. Teilweise vermaschte Netze bieten dagegen weniger Redundanz, sind aber kostengünstiger und einfacher zu betreiben.

Unabhängig vom Subtyp verfügen Maschennetzwerke über Selbstkonfigurations- und Selbstorganisationsfähigkeiten; sie automatisieren den Routing-Prozess, sodass das Netzwerk immer den schnellsten und zuverlässigsten Datenpfad findet.