Was ist ein API Gateway?

API Gateways ermöglichen es Unternehmen nicht nur, den API-Verkehr effektiver zu leiten und auszugleichen, sondern stärken auch das API-Management, indem sie Folgendes unterstützen:

Geringere Latenz

Mehr Sicherheit

Weniger Komplexität



Geringere Latenz





API Gateways können die Weiterleitung des Datenverkehrs und den Lastausgleich für alle Backend-Services optimieren, indem sie API-Aufrufe über einen zentralen Einstiegspunkt verwalten. Solche Maßnahmen tragen dazu bei, die Latenzzeit gering zu halten. API Gateways verwenden eine Vielzahl von Methoden zur Verwaltung des API-Datenverkehrs, die Bandbreite effizienter nutzen und die Benutzerfreundlichkeit verbessern.

Eine dieser Methoden ist die Ratenbegrenzung. Richtlinien zur Ratenbegrenzung legen die Anzahl der Anfragen (ein Anfragekontingent) fest, die ein bestimmter Client über einen bestimmten Zeitraum an eine API stellen kann. Dies trägt dazu bei, dass Benutzer gleichberechtigten Zugriff auf APIs haben und Backend-Services nicht mit Anfragen überlastet werden.

Die Anfragebeschränkung ist eine Art Begrenzung, die die Rate der Anfragen regelt, die auf einen Server treffen. Dies verhindert Spitzen und hilft Unternehmen, Leistung und Stabilität aufrechtzuerhalten.

API Gateways können auch einen dynamischen Lastausgleich durchführen, indem sie den Datenverkehr zu Backend-Services kontinuierlich überwachen. Ein API Gateway kann den Zustand eines Servers basierend auf Echtzeit-Metriken ermitteln und die Weiterleitung von Anrufen an Backend-Services anpassen.



Mehr Sicherheit



APIs sind anfällig für Cybersicherheitsangriffe wie DDoS-Angriffe (Distributed Denial-of-Service). DDoS-Angriffe überlasten Server mit Anfragen und bösartigem Datenverkehr, was zu einem Absturz führt. Ein API Gateway unterstützt Ratenbegrenzung und andere Techniken, um DDoS-Angriffe zu verhindern.



API Gateways können auch zur Sicherung von APIs beitragen, indem sie die API-Nutzung überwachen und Datenverkehrsprotokolle bereitstellen. Einige API Gateways bieten auch Berichte und Analysen über die Anfragen, die an APIs in der Infrastruktur eines Unternehmens gestellt werden, sodass ein Unternehmen verdächtigen Datenverkehr erkennen kann, bevor ein Angriff stattfindet.

API Gateways helfen nicht nur bei der Verwaltung des Datenverkehrs und stellen eine sichere Verbindung zu APIs her, sondern können auch so konfiguriert werden, dass sie API-Authentifizierung und Anfrageautorisierung bieten und so die Anfälligkeit der APIs eines Unternehmens verringern. API Gateways werden zum Beispiel verwendet, um API-Schlüssel zu überprüfen, wenn Anrufe von einem Client eingehen, bevor der Zugriff auf Ressourcen gewährt wird. Für mehr Sicherheit können API-Gateways in Verbindung mit Tools wie Web Application Firewalls (WAF) eingesetzt werden, die bösartigen HTTP-Verkehr überwachen, filtern und blockieren.



Weniger Komplexität



API Gateways zentralisieren den Fluss der API-Aufrufe und verbessern die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit der Services. Sie bieten auch Möglichkeiten für die Kommunikation zwischen APIs, die unterschiedliche Protokolle und Datenformate verwenden.

Viele Web-APIs verwenden einen Architekturstil namens REST (Representational State Transfer, wird in REST-APIs verwendet), obwohl auch andere Protokolle wie SOAP (Simple Object Access Protocol) und WebSocket-APIs verwendet werden. Ob innerhalb eines Unternehmens oder bei externen Aufrufen, die an die internen APIs eines Unternehmens gerichtet sind, ist es üblich, dass APIs mit verschiedenen Protokollen und Datenformaten miteinander kommunizieren und Ressourcen von denselben Backend-Services anfordern müssen.

Die manuelle Konvertierung jeder Anfrage würde eine astronomische Menge an Zeit in Anspruch nehmen. API Gateways helfen, dieses Problem zu beseitigen, indem sie Daten und Protokolle übersetzen und Anfragen und Antworten automatisch in das erforderliche Format konvertieren.

API Gateways erleichtern Entwicklern auch die Iteration und Bereitstellung von APIs, da Gateways mehrere Versionen einer API gleichzeitig verwalten können. Entwickler können dann vor der Bereitstellung mehrere Versionen einer API gegeneinander testen oder eine Instanz einer älteren API-Version für bestimmte Anwendungsfälle verwalten.



Zu den weiteren API-Vorteilen gehören: